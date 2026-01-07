Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN EL EDIFICIO DE LA AVENIDA PIUS XII

Vila-real amplía el horario de la BUC para facilitar el estudio en época de exámenes y el PP critica la "falta de previsión" del ejecutivo local

El consistorio habilita una sala adicional en la Biblioteca Universitària del Coneixement, que abrirá hasta la medianoche

Unos jóvenes estudian en la Biblioteca Universitària del Coneixement, en una foto de archivo.

Unos jóvenes estudian en la Biblioteca Universitària del Coneixement, en una foto de archivo. / Manolo Nebot Rochera

Josep Carda

Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real ha habilitado un horario ampliado en la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), con el objetivo de "facilitar el estudio durante el periodo de exámenes universitarios", explican desde el consistorio. De esta forma, a partir de este jueves y hasta el miércoles, 21 de enero, se abrirá en el edificio bibliotecario una sala de estudio adicional en la primera planta del edificio de lunes a viernes de 20.00 a 00.00 horas, complementando el horario habitual de la biblioteca (de 9.00 a 20.00 horas). Además, los fines de semana la sala de estudio estará disponible de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Esta medida da cumplimiento a una moción presentada por el PP y aprobada por unanimidad en un pleno celebrado por la corporación municipal de Vila-real, de manera que los universitarios podrán hacer uso de este espacio, durante un horario extraordinario, a la hora de prepararse para afrontar ahora las diferentes pruebas de sus respectivas carreras

Durá (PP): "Una vez más han reaccionado tarde y mal"

Por su parte, desde el PP, el edil César Durá ha criticado “la falta de previsión y planificación del gobierno de Benlloch” en este asunto. Y añade que "una vez más, han reaccionado tarde y mal, porque a diferencia de PSOE y Compromís, los universitarios de Vila-real sí que preparan con tiempo sus pruebas y no el día antes del examen como sí que hace un equipo de gobierno, que les ha dejado sin lugar para estudiar en la ciudad durante todas las vacaciones de Navidad”.

Al respecto, acusa al ejecutivo local de "incumplir un año más el acuerdo plenario que se alcanzó en el 2023", a la vez que hace hincapié en que "la triste realidad es que los estudiantes de Vila-real se han encontrado durante las vacaciones de Navidad las puertas de la biblioteca cerradas la mayoría de días", a lo que asegura que "se han visto obligados a buscar otras alternativas".

