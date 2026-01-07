Vila-real presenta una nueva programación de talleres para fomentar el bienestar integral de las mujeres: Conoce los detalles

La Casa de la Dona de Vila-real ha presentado su nueva programación de talleres para el periodo de febrero a mayo del 2026, una oferta diversa pensada para conectar cuerpo, mente y alma, con el objetivo de fomentar el bienestar integral de las mujeres y continuar avanzando en la lucha contra las desigualdades.

La propuesta incluye actividades corporales como hipopresivos y método 5P, GAP y entrenamiento integral; talleres creativos y de crecimiento personal como la cerámica para el bienestar o el grupo de crecimiento personal; así como iniciativas centradas en la salud emocional y la expresión, como mindfulness y psicología positiva o Bollywood fusión. Una programación diseñada atendiendo las inquietudes, intereses y necesidades detectadas entre las usuarias del servicio.

Espacio para crecer

La concejala de Igualdad y vicealcaldesa, Maria Fajardo, destaca la importancia de continuar ofreciendo una programación “viva y adaptada a la realidad de las mujeres usuarias de la Casa de la Dona”. En este sentido, Fajardo ha remarcado que “la Casa de la Dona es un espacio en el cual podemos crecer personalmente, hacer sororidad y compartir saberes y experiencias. La salud es un estado de bienestar biopsicosocial al completo, no solo la ausencia de enfermedad, por eso nuestro propósito desde la concejalía de igualdad es ofrecer actividades que conectan el cuerpo, la mente y el alma de las mujeres por eso, apostamos por este formato”.

La vicealcaldesa añade que esta nueva edición consolida una línea de trabajo que pone las mujeres en el centro: “Es fundamental escucharlas y adaptar las propuestas a las inquietudes e intereses que se detectan entre las usuarias, porque solo así construimos un espacio útil, seguro y transformador”.

Cartel con las actividades de la Casa de la Dona de Vila-real de febrero a mayo de este año. / Mediterráneo

Plazo de inscripciones

Las inscripciones se podrán formalizar del 10 al 18 de enero, tanto de manera presencial en la Casa de la Dona como en línea, y el proceso continuará con los plazos habituales de publicación de listas, pago y cobertura de vacantes.

Además, desde la Concejalía se realizó una reunión informativa con las personas interesadas para explicar en detalle las propuestas previstas, resolver dudas y facilitar la participación en los diferentes talleres.

"Con esta nueva programación, la Casa de la Dona reafirma su papel como espacio de referencia para el empoderamiento, la formación y el bienestar de las mujeres de Vila-real", asevera la vicealcaldesa Fajardo.