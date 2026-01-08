Vila-real dispara su población y cierra el 2025 con casi 54.000 habitantes, tras registrar un aumento de 1.118 nuevos vecinos en el último año

Vila-real ha experimentado en el último año el mayor crecimiento poblacional de los últimos 18 años, desde el 2008, ejercicio en que la ciudad superó la barrera de los 50.000 habitantes. Y es que, como reflejan los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la segunda ciudad de la provincia de Castellón por el número de habitantes vio dispararse en 1.118 personas el censo en el último año de manera que, a fecha de 1 de enero del 2026, la cifra de vecinos alcanza los 53.623, muy cerca de llegar a los 54.000.

Evolución de la población en Vila-real Gráfico que muestra la evolución de la población en Vila-real a lo largo del tiempo.

Una cantidad de ciudadanos que llega, en buena parte, por el importante flujo de personas llegadas de diferentes países de América latina, básicamente desde el 2023. De esta forma, Vila-real es el segundo municipio de la provincia, solo por detrás de Castelló, en número absoluto de crecimiento poblacional en el último año y que supone que, a día de hoy, se cuente con un 2,1% más de vila-realenses, tanto nacidos aquí como llegados de otros lugares. Un incremento porcentual, que no absoluto, que únicamente igualan o superan por poco localidades como Almassora, Benicarló o Burriana, entre las de más de 20.000 habitantes.

Oportunidades e ilusión en el futuro

Para el alcalde, José Benlloch, se trata de datos "históricos, que demuestran que la ciudad está viva, que hay oportunidades y también ilusión hacia el futuro, pese a todas las dificultades que existen". En este sentido, el munícipe asegura que las cifras oficiales publicadas por el INE "confirman una excelente noticia para Vila-real, porque cerramos el 2025 con 53.623 habitantes, 1.118 personas más que el año anterior. Un crecimiento que no se producía con esta intensidad desde el 2008".

"Cada nuevo vecino y vecina es una apuesta por una ciudad viva, con servicios públicos, actividad económica y calidad de vida, de manera que seguiremos trabajando para que este crecimiento se traduzca en más bienestar, más servicios y más futuro para todas y todos" José Benlloch — Alcalde de Vila-real

En este contexto, Benlloch incide en que "este aumento de población es una señal clara de que Vila-real avanza, de que nuestra ciudad resulta atractiva y de que el proyecto de ciudad que estamos construyendo genera confianza, oportunidades e ilusión". Y añade que, "cada nuevo vecino y vecina es una apuesta por una ciudad viva, con servicios públicos, actividad económica y calidad de vida, de manera que seguiremos trabajando para que este crecimiento se traduzca en más bienestar, más servicios y más futuro para todas y todos".

Números de récord

Los números de nuevos vecinos de Vila-real que se vienen registrando en los últimos ejercicios, básicamente desde el 2022, refuerzan su posicionamiento en el club de las ciudades de España con más de 50.000 habitantes, con todos los beneficios y las obligaciones que ello conlleva, como contar con una línea de autobús urbano que, en el caso del Groguet, es totalmente gratuito para los usuarios desde su puesta en marcha en noviembre del 2018. De hecho, y como publicó Mediterráneo en febrero del 2022, el alcalde Benlloch manifestó su intención de "seguir trabajando para atraer a más gente y alcanzar los 55.000 habitantes en el 2030", una cantidad de vecinos a la que, de seguir el ritmo de los últimos ejercicios, se llegará en uno o dos años.

Y es que este aumento progresivo ha supuesto la incorporación de 2.254 nuevos habitantes únicamente en el 2023, 2024 y 2025, una cifra que iguala la conseguida en los 15 años anteriores en su conjunto, un periodo en el que la crisis económica y de la construcción que se inició en el 2010 llevó consigo un importante descenso poblacional desde el 2011 hasta el 2016, espacio de tiempo en el que Vila-real estuvo a punto de bajar de los 50.000 habitantes en el 2016, tan solo nueve años después de lograr superar esa barrera.