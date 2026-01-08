Vila-real da el primer paso para las fiestas del 2026: Estas son las siete jóvenes que serán las representantes festivas de la ciudad

Vila-real empieza a realizar las primeras acciones cara a las fiestas patronales del actual ejercicio del 2026, las que la ciudad celebra en honor a Sant Pasqual, en mayo; y las de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre.

Unos primeros pasos que han arrancado este mismo jueves, cuando la Junta de Festes ha hecho públicos los nombres de las siete jóvenes que representarán a la ciudad en los festejos patronales a lo largo de este año. De entre ellas, saldrá la reina, que sucederá en el cargo a la máxima representante del 2025, Nadia Alba, y que se dará a conocer en el acto que, como ya ocurriera el pasado 2025, tendrá lugar en el salón noble del Gran Casino, este viernes, a las 20.30 horas. Ellas son: Marta Usó Folch, Paula Costa Boix, Berta Beteta Beltrán, Núria Seriols Cerisuelo, Paula Vila Segura, Patricia Torres Héctor y Natalia Amposta Andrés.

'Boom' de candidatas

La comisión de Protocolo del ente festivo presidido por Toni Carmona no lo ha tenido fácil en esta ocasión a la hora de elegir a las que serán reina y damas de la corte de honor para el 2026, por cuanto se han analizado y valorado los currículos de las 16 candidatas que decidieron presentarse para optar a uno de estos puestos, un auténtico boom de pretendientes que, incluso, ha pillado casi de sorpresa a los responsables de la Junta de Festes de Vila-real.

Como cada año, el nombre de la reina se escogerá en una reunión extraordinaria del organismo festivo, que tendrá lugar este viernes por la tarde, minutos antes de que tenga lugar el acto oficial. El momento culmen se vivirá cuando el alcalde, José Benlloch, dé a conocer en voz alta al fervoroso público que llenará el Gran Casino qué joven asume este cargo tan representativo.

Las jóvenes propuestas para representar a la ciudad en sus celebraciones patronales, así como también en las fiestas de barrios y calles y en las de otros municipios de la provincia de Castellón tienen entre 19 y 21 años. Todas ellas son universitarias y estudian carreras de lo más variado, básicamente relacionadas con la formación, la lingüística, las ciencias, la investigación o la gestión empresarial.

Sus primeros eventos oficiales

Las representantes de las fiestas patronales de Vila-real, que este viernes serán nombradas de manera oficial como reina y damas de la corte de honor para el 2026, iniciarán su andadura festiva oficial durante las celebraciones fundacionales que se desarrollan en febrero, con ocasión del acto de homenaje que la ciudad ofrecerá a la máxima representantes festiva del 2025, Nadia Alba, y sus damas.

Pero será el sábado, 25 de abril, cuando tendrá lugar en el Auditori Municipal la imposición de bandas que darán fe de su representatividad en las fiestas de Sant Pasqual y la Mare de Déu de Gràcia.

Los perfiles, uno a uno

Marta Usó Folch / Mediterráneo

Paula Costa / Mediterráneo

Natalia Amposta / Mediterráneo

Patricia Torres / Mediterráneo

Paula Vila / Mediterráneo

Núria Seriols / Mediterráneo