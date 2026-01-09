El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo lanza un ultimátum al Ayuntamiento de Vila-real: ¿qué pasará si no cumple en tres meses?

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón ha instado al Ayuntamiento de Vila-real a cumplir con una sentencia emitida en el 2024 para que se aprobara el reglamento de carrera profesional en el consistorio. Una medida que, como se apunta en la sentencia, deberá ejecutarse en un plazo máximo de tres meses y advierte el auto que, "en caso de incumplir y transcurrido el plazo de tres meses sin haberse aprobado el texto, se impondrá una multa coercitiva procedente a la persona encargada del cumplimiento y, en su defecto, al presidente de la corporación, a satisfacer de su propio patrimonio".

Al respecto, desde el Sindicato Profesional de Policía Locales y Bomberos (SPPLB) califican el auto de "un avance histórico en la recuperación de derechos para el personal funcionario". Y explican que, "tras la demanda interpuesta por el letrado Manuel Juan Revert Llinares, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón ha dictado un auto de despacho de ejecución forzosa de la sentencia 91/2014 contra el Ayuntamiento de Vila-real".

De esta forma, desde el sindicato en cuestión aseguran haber logrado "que la justicia ratifique la obligación del Ayuntamiento de establecer un sistema de grados de desarrollo profesional, regulando los requisitos de acceso y las retribuciones correspondientes. Esta victoria pone en valor la labor del sindicato como garante de los derechos de todos los empleados públicos, frente a la inactividad de la Administración". Y añaden: "No permitiremos que los derechos de los trabajadores se dilaten en negociaciones sin fin, por lo que el sindicato seguirá vigilante para que el reglamento se publique y se paguen las cantidades adeudadas a los empleados".

Respuesta del Ayuntamiento

Por su parte, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, asegura que los servicios jurídicos municipales "están valorando un posible recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", aunque matiza que el consistorio "siempre ha sido escrupuloso, respetuoso y colaborador en el cumplimiento de las sentencias y resoluciones judiciales, como vamos a hacer en este caso".

"Somos sabedores que tenemos que impulsar la carrera profesional y así lo hemos reconocido en varias ocasiones, si bien es importante ser consciente de la situación económica y financiera del Ayuntamiento. Además, tal como se había marcado en planificación desde el equipo de gobierno y en diálogo con los representantes sindicales, existe un calendario de prioridades" José Benlloch — Alcalde de Vila-real

Asimismo, añade que "respecto al fondo del asunto, somos sabedores que tenemos que impulsar la carrera profesional y así lo hemos reconocido en varias ocasiones, si bien es importante ser consciente de la situación económica y financiera del Ayuntamiento. Además, tal como se había marcado en planificación desde el equipo de gobierno y en diálogo con los representantes sindicales, existe un calendario de prioridades. Entre ellas, está culminar el proceso de estabilización en el cual estamos actualmente inmersos, mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la casa respecto a los complementos específicos para ganar competitividad y regularizar situaciones históricas, cubrir plazas vacantes en distintos departamentos o la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)"

Reclamación del SPPLB

Respecto a la reclamación del sindicato policial, el munícipe vila-realense señala que, "sin discutir su derecho a defender los intereses del colectivo al cual representan, quiero recordar los avances históricos logrados en la ciudad durante el último año, tal como nos comprometimos. Por ejemplo, la regularización de los complementos específicos durante todo el año, ya en vigor, que mejora significativamente las retribuciones de toda la plantilla policial o la entrada de 20 agentes y el ascenso de cuatro agentes a oficiales para llegar a cubrir más del 90% de la plantilla".

Y añade que, "respecto al resto de la plantilla, trabajamos en una propuesta para el presupuesto municipal de 2026 que nos permita avanzar en la regularización y mejora de los complementos específicos de los otros departamentos. También estamos trabajando para incorporar en el presupuesto de este año el incremento del 4% de las retribuciones al funcionariado aprobado por el Gobierno central, cerca de 902.000 euros a los cuales hay que sumar los 507.000 correspondientes al atraso del aumento del 2,5% de 2025".