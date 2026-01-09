MEMÒRIA HISTÒRICA
Vila-real acull dissabte la marxa cívica pel 320é aniversari de la Crema de la ciutat per les tropes borbòniques de Felip V
La jornada també inclou la celebració del II Congrés d’Entitats Recreadores del Segle XVIII, amb la participació de 10 col·lectius i una xarrada al voltant del fet històric, a càrrec dels historiadors locals Vicent Gil i Toni Pitarch
Vila-real viurà aquest dissabte, 10 de gener, una jornada de memòria històrica i recreació cultural amb motiu de la celebració de la Marxa Cívica de Socarrats i del II Congrés Internacional d'Entitats de Recreació Històrica del Segle XVIII, dues iniciatives complementàries que situen la ciutat com a referent en la divulgació rigorosa dels fets de 1706 i del context històric de la Guerra de Successió.
La Marxa Cívica de Socarrats, que tindrà lloc a les 19.00 hores, commemora la Crema de Vila-real el 12 de gener de 1706. La comitiva eixirà des de la seu de l’Associació Cultural Socarrats, al carrer de Sarthou, 38, i recorrerà l’itinerari habitual fins a la torre Motxa, on tindran lloc els parlaments institucionals. L’acte farà parada a la plaça Major, amb salves de recreació històrica i el simbòlic toc de foc des del campanar de l’església arxiprestal, a càrrec dels campaners David Zorio, Rafael Funes i Pablo Solsona.
Més activitats
Paral·lelament, al llarg del mateix dissabte se celebrarà a la ciutat el II Congrés Internacional d'Entitats de Recreació Històrica del Segle XVIII, a la Casa dels Mundina (carrer Major Sant Jaume, 39, 1r pis). El congrés es desenvoluparà de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 17.30 hores, i reunirà entitats de diversos territoris de l’àmbit valencià, català i italià especialitzades en recreació històrica del període modern.
Entre els grups participants en les ponències figuren l’ACRH Miquelets del Regne de València, AC Socarrats (Vila-real), Amici del Museo Pietro Micca (Torino), Almansa Histórica 1707, Batalla de Almansa, BUM (Castelldefels), ARH Coronela de Barcelona, La Massa Centre Cultural Vilassarenc RH (Vilassar de Dalt), ARH Moià 1714 (Moià) i RH Redcoats (Alacant).
El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, ha destacat que “la coincidència de la Marxa Cívica de Socarrats amb el II Congrés Internacional d'Entitats de Recreació Històrica del Segle XVIII reforça el paper de Vila-real com a ciutat compromesa amb la memòria històrica entesa des del rigor, la pedagogia i la cooperació cultural”. Segons Cortells, “no es tracta només de recordar un episodi tràgic com el de 1706, sinó d’explicar-lo amb context, criteri històric i voluntat de transmissió a les noves generacions”.
Vila-real, espai de debat
El regidor ha subratllat també “el valor afegit que aporta la presència d’entitats d’arreu del territori, que converteixen Vila-real en un espai de debat, intercanvi i reflexió sobre la recreació històrica com a eina cultural i educativa”.
El II Congrés està organitzat per l’ACRH Miquelets del Regne de València, amb la col·laboració de l’Associació Cultural Socarrats, i compta amb el patrocini de l’Ajuntament de Vila-real, a través de l’àrea de Normalització Lingüística.
La Marxa Cívica de Socarrats i el congrés estan oberts a tota la ciutadania i han comptat amb el treball organitzatiu de la Regidoria de Normalització Lingüística de Vila-real, així com altres àrees municipals implicades i entitats culturals del municipi. Des de l’organització es convida la població a participar en un acte de “record compartit” que continua sent un referent de compromís cívic i memòria viva a la ciutat.
A més, a les 12.30 hores, la seu del Casal Popular de Vila-real, ubicada al carrer Cronista Traver, serà el lloc en el qual els historiadors locals Vicent Gil i Toni Pitarch explicaran amb serietat i de manera documentada els fets que van envoltar la Crema de Vila-real de 1706 per part de les tropes borbòniques encapçalades pel comte de las Torres.
