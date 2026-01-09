Vila-real designa a Berta Beteta Beltrán como reina de las fiestas patronales del 2026

“Es un sueño que se ha convertido en realidad”. Así se ha manifestado la nueva reina de las fiestas de Vila-real para el 2026, Berta Beteta Beltrán, que este viernes ha sido designada oficialmente como tal durante el acto celebrado en el salón noble del edificio del Gran Casino que, nuevamente y tras estrenarse este espacio para el evento en la edición del pasado año, se ha quedado pequeño para albergar a las decenas de familiares y amigos de las representantes festivas elegidas por la Junta de Festes para representar a la ciudad a lo largo de este año. Y es que más de 200 personas siguieron in situ el desarrollo de este peculiar y emotivo evento festivo.

Esta joven vila-realense de 20 años sucederá en el trono a su antecesodora, Nadia Alba Costa, y estará acompañada por las seis damas que darán forma a su corte de honor: Marta Usó Folch, Paula Costa Boix, Núria Seriols Cerisuelo, Paula Vila Segura, Patricia Torres Héctor y Natalia Amposta Andrés. Todas ellas, las siete, se convertirán en la reina y las festeras de la ciudad, a partir de su proclamación oficial, que tendrá lugar el sábado, 25 de abril, en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner.

Máxima embajadora festiva

Antes de que el alcalde de Vila-real, José Benlloch, anunciara el nombre de la máxima embajadora de las celebraciones patronales de Sant Pasqual y la Mare de Déu de Gràcia, las jóvenes que forman la corte de honor de Berta también han vivido su propio baño de masas, mientras el presidente de la Junta de Festes, Toni Carmona, -en presencia también de la edila de Fiestas, Miriam Caravaca- las llamaba por sus nombres y recibían un ramo de flores.

“Siempre, por estas fechas, anunciamos el nombre de la reina y las damas de la ciudad para el año en curso y, por este motivo, nos reunimos de nuevo para formalizar y dar a conocer a las jóvenes vila-realenses que recibirán el próximo mes de abril la distinción y el honor de ejercer estos cargos singulares que dan prestancia a nuestras fiestas patronales” José Benlloch — Alcalde de Vila-real

El alcalde Benlloch ha aprovechado el evento para recordar que “siempre, por estas fechas, anunciamos el nombre de la reina y las damas de la ciudad para el año en curso y, por este motivo, nos reunimos de nuevo para formalizar y dar a conocer a las jóvenes vila-realenses que recibirán el próximo mes de abril la distinción y el honor de ejercer estos cargos singulares que dan prestancia a nuestras fiestas patronales”.

Por su parte, el presidente el ente festivo autónomo, Toni Carmona, ha incidido en el hecho de la gran cantidad de candidatas que se presentaron para ser representantes de los festejos de Vila-real, un total de 16.

Ilusión y admiración

Berta Beteta tiene 20 años y estudia el grado de Criminología en la Universitat Jaume I. És la tesorera de la Asociación de Hijas de María del Rosario y maestra del Grup de Danses El Roser. Asimismo, forma parte de ka cofradía Venerable Orden Tercera del Carmen.

En el aspecto puramente festivo, es de la peña Casal i Punt y el acto que más destaca de las fiestas de Sant Pasqual es la ofrenda floral al patrón, un momento que define como “muy especial para todos los vila-realenses”. Y en cuanto a los festejos de la Mare de Déu de Gràcia también pone en valor la ofrenda a la patrona, ya que como miembro de la junta de las rosarieras “tengo el honor de ser camarera de nuestra moreneta y es un acto muy especial para mi”. También destaca la representación del ball de plaça, “porque es una manera de mantener nuestra cultura y tradiciones”.

Beteta resalta la energía del pueblo, de sus calles y la hermandad que se genera durante las semanas de las fiestas.