RECONEIXEMENTS LOCALS
L'empresari Manuel Rubert i l'investigador Miguel Carda, Premis Poble de Vila-real de 2026
Ell llurament dels guardons tindrà lloc el 13 de febrer, a les 20.00 hores, en l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner
L'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real acollirà el pròxim 13 de febrer, a les 20.00 hores, una nova edició dels Premis Poble que, en aquesta ocassió rebran l'empresari Manuel Rubert Andrés i el professor i investigaador Miguel Carda Usó.
L’esdeveniment comptarà amb la participació del Grup de Dolçainers i Tabaleters de Vila-real i del Grup de Danses El Roser, que donaran la benvinguda als convidats. També hi participaran la Coral Sant Jaume i l’equip artístic de Miriam Forte.
La recuperació de peces en aquesta edició retrà homenatge al mestre Rafael Beltrán Moner, que sempre ha mostrat la seua col·laboració amb aquest esdeveniment. Així, en aquesta ocasió, la Coral Sant Jaume, tal com ha desvelat la seua presidenta, Amparo Peña, interpretarà Quan Vila-real era un poble i Baix d’un pi.
La vicealcaldessa i regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vila-real, Maria Fajardo, ha recordat el magnífic treball cultural que es du a terme en la gala amb la recuperació de peces musicals i tradicions. «Són ja més de 25 anys d’aposta per la recuperació cultural amb obres com El mercat del meu poble, la despertà de l’Aurora, la simfonia popular o l’òpera El dragón de fuego, entre moltes altres», ha recordat Fajardo, que ha aprofitat per agrair a Juanjo Clemente i al seu equip la seua dedicació a aquest esdeveniment.
Cita amb la cultura i la tradició
Com ja va ocórrer en els últims anys, aquesta vint-i-sisena edició dels Premis Poble també es retransmetrà en directe per streaming. «Serem fidels a la nostra cita amb la cultura, amb la tradició, amb la ciutat i amb un sentit reconeixement a la gent de Vila-real i als col·lectius i entitats que es distingeixen pels seus èxits i aportacions a la vida col·lectiva i al municipi», ha indicat el director de l’esdeveniment cultural, Juanjo Clemente, qui ha felicitat els dos premiats d’enguany: Manuel Rubert i Miguel Carda.
Finalment, Clemente ha confirmat l’assistència d’autoritats locals, provincials i autonòmiques, així com la de guardonats d’edicions anteriors, i ha agraït a l’Ajuntament de Vila-real la seua sensibilitat i col·laboració amb la cultura i les tradicions locals, així com a totes les persones i entitats que fan possible que la gala dels Premis POBLE siga una realitat.
Manuel Rubert Andrés
És una figura clau en el desenvolupament del clúster ceràmic en les últimes dècades. En la seua magnífica trajectòria empresarial sempre ha demostrat el seu compromís amb la seua terra i la seua gent. És un exemple per als emprenedors en crear productes ceràmics únics que s’han caracteritzat per la diferenciació, la qualitat i el disseny, cosa que ha permés a la seua empresa obtindre fins a quatre Alfa d’Or i ser finalista en els Premis Príncep Felip a l’Excel·lència Empresarial.
És fundador i, durant 38 anys fins a la seua jubilació, gerent de Natucer. També ha destacat per les seues responsabilitats en el sector ceràmic com a president de Cevisama, vicepresident de Fira València i vocal d’Ascer, entre altres. Es tracta d’una persona dinàmica i apassionada per Vila-real, la seua gent i les seues tradicions.
Miguel Carda Usó
Pel seu esplèndid recorregut com a catedràtic de Química Orgànica. Com a director del grup d’investigació de l’UJI ha dirigit importants treballs contra el càncer que han possibilitat un avanç destacat i una millora en els efectes secundaris dels tractaments.
Ha dirigit nombroses investigacions en aquest camp i ha sigut reconegut pels importants resultats obtinguts. Ha codirigit tesis doctorals en l’àmbit de la síntesi de productes naturals i l’avaluació biològica de compostos amb activitat anticancerígena.
També ha encapçalat 15 tesis doctorals, ha publicat 10 llibres i més de 170 articles en revistes científiques internacionals. Ha sigut professor titular d’universitat des de 1987 fins a la seua jubilació, en 2025. Com a doctor ha inspirat generacions d’estudiants i joves investigadors, transmetent-los la seua passió per la ciència i el seu compromís amb la lluita contra el càncer.
