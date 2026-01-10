Vila-real ret honors als 253 morts de la Crema de la ciutat de l’any 1706
La tradicional marxa cívica va recórrer els carrers fins a arribar a la Torre Motxa, amb la participació dels Miquelets i entitats de recreació històrica, i l’historiador local Vicent Gil va ser el portador del penó
Com cada any, al voltant del 12 de gener, Vila-real ha retut homenatge este dissabte a les 253 víctimes que van morir a mans de les tropes borbòniques de Felip V, encapçalades pel comte de les Torres, com a conseqüència de l’assalt a la vila l’any 1706.
El resultat dels combats, així com del saqueig i incendi de la localitat, va provocar la mort de quasi el 10% de la població de Vila-real de l’època, quan el municipi comptava amb uns 3.000 habitants.
El suport de Vila-real a l’arxiduc Carles III d’Àustria, que es va comprometre a respectar els furs propis dels territoris de l’antiga Corona d’Aragó enfront del centralisme castellà que representava Felip V, va esdevindre una catàstrofe humanitària, amb 253 persones mortes i unes altres 140 fetes presoneres per les tropes borbòniques.
La marxa cívica en record de les víctimes
Este dissabte, els vila-realencs han recordat les víctimes de la Guerra de Successió i aquella Vila-real socarrada, com també ho va ser Xàtiva, amb la tradicional marxa cívica organitzada per l’associació Socarrats, amb el suport de l’Ajuntament.
Com és habitual, la comitiva ha eixit des de la seu de l’entitat social i cultural i ha recorregut l’avinguda del Cedre i els carrers Pere III i Major Sant Jaume fins a arribar a les places de la Vila i Major, on els Miquelets del Regne de València han disparat salves d’honor en memòria dels morts.
Des d’allí, la marxa ha reprès el camí fins a la Torre Motxa, vestigi encara en peu de l’antiga muralla de la vila. En esta ocasió, l’exarxiver municipal Vicent Gil ha portat el penó amb la senyera quadribarrada. A més, i com ja va ocórrer l’any passat, ha sonat el toc de foc des del campanar de l’església arxiprestal, a càrrec dels campaners David Zorio, Rafael Funes i Pablo Solsona.
La marxa cívica ha estat precedida pel II Congrés d’Entitats Recreadores del segle XVIII, en el qual han participat, a més de Socarrats i Miquelets del Regne de València, entitats procedents de diferents punts del territori.
A més, al migdia i a la seu del Casal Popular de Vila-real, els historiadors locals Vicent Gil i Toni Pitarch han abordat de manera àmplia este episodi històric, aprofundint en el seu impacte i significat per a la ciutat.
