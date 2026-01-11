La UNED de Castelló convierte Vila-real en foco del debate educativo y político en enero

La UNED de Castelló, con sede en Vila-real, refuerza durante el mes de enero su papel como espacio de referencia para el pensamiento crítico y la divulgación del conocimiento con la visita de destacadas figuras del ámbito académico, educativo y político.

A lo largo de las próximas semanas, el centro universitario se convertirá en punto de encuentro para la reflexión y el debate, con un programa que reúne a ponentes de primer nivel nacional e internacional y que sitúa a Vila-real en el mapa de la excelencia universitaria.

Este ciclo de encuentros consolida la apuesta de la UNED por una formación universitaria rigurosa, actual y conectada con los grandes retos sociales, abriendo sus aulas al análisis de cuestiones clave como la inclusión educativa, la equidad y el contexto internacional.

Educación inclusiva y reflexión pedagógica

Entre las intervenciones más destacadas figura la de Carmen Alba Pastor, catedrática de universidad y referente internacional en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Su trayectoria investigadora y su amplia producción científica han sido determinantes en la evolución de modelos educativos más inclusivos e innovadores, centrados en el alumnado.

El calendario de enero incluye también la participación de Antonio Márquez Ordóñez, director del Aula Desigual, reconocido por su labor en el ámbito de la educación inclusiva y por una reflexión pedagógica crítica orientada a la equidad y la mejora del sistema educativo.

Mirada internacional y retos globales

La programación se completa con la presencia de José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, cuya experiencia institucional permitirá analizar los principales desafíos internacionales desde una perspectiva estratégica y multidisciplinar.

Con este conjunto de actividades, la UNED en la provincia de Castellón consolida su función como agente activo de formación y divulgación, con impacto directo en el territorio y una clara vocación de acercar el conocimiento universitario a la ciudadanía.

Este impulso académico cuenta con el respaldo de las instituciones que integran el Consorcio de la UNED de la provincia de Castellón, entre ellas el Ajuntament de Vila-real, el Ajuntament de Castelló de la Plana y la Diputació de Castelló, además de los ayuntamientos de Nules, Almassora, Benicàssim, Burriana, Benicarló y Peníscola.

La universidad valora asimismo la implicación de otros municipios que estudian su incorporación al consorcio, ampliando una red institucional que sitúa la educación superior como eje de desarrollo social y económico en la provincia.

Para conocer todas las actividades y novedades, la UNED de Vila-real invita a seguir su nueva cuenta oficial en redes sociales @unedvila, así como la del COIE, reafirmando su compromiso con una universidad abierta, cercana y conectada con la sociedad.