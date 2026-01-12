Malestar vecinal en Vila-real por las "continuas" peleas callejeras de usuarios de una discoteca

El malestar vecinal crece entre vecinos de la avenida França de Vila-real, a causa de las peleas que se producen, aseguran de manera "continuada y casi todos los fines de semana", frente a una discoteca ubicada en este vial, la única que sigue en activo en la ciudad y a la que acuden numerosos usuarios, en su mayoría con edades comprendidas entre los 40 y los 60 años, tanto los viernes como los sábados por la noche.

Una situación que se ha vuelto a repetir este mismo fin de semana. En concreto, la trifulca se produjo en torno a las 6.00 horas del domingo (el establecimiento tiene licencia de apertura hasta las 7.30 horas) y, avisados por los vecinos, acudieron varias dotaciones de coches patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional. Tal fue la intensidad del enfrentamiento que unos de los implicados resultó detenido, según han confirmado a este rotativo fuentes policiales.

"Las peleas en la calle, frente a este disco-pub, se producen casi cada fin de semana y la verdad es que estamos hartos", explica a Mediterráneo uno de los vecinos que reside en uno de los bloques próximos a la discoteca en cuestión. Las quejas de los residentes han llegado hasta las redes sociales, donde uno de los vecinos ha colgado un vídeo acompañado del siguiente comentario: "Una noche más. Estamos hasta los h.... de las peleas en la calle" por parte de personas que van a este recinto. Todos los fines de semana, ni un día tranquilos".

La refriega más importante

Precisamente, la última refriega, la de la madrugada del domingo, es, como ha confirmado el propio concejal de Seguridad de Vila-real, Toni Marín, la más importante de cuantas ha actuado la Policía Local. Y es que hasta allí, y atendiendo al aviso del vecindario, se desplazaron varios coches patrulla, además de una ambulancia y personal sanitario para atender a posibles heridos.

Aun así, el edil Marín asegura que los agentes del cuerpo municipal únicamente han intervenido en esta zona y por este motivo en un par de ocasiones en el último medio año. Y, en alguna ocasión, "la pelea ya había finalizado y los participantes ya habían abandonado el lugar". Con todo, afirma que la reciente incorporación de una veintena de efectivos, lo que deja la plantilla de la Policía Local de Vila-real en algo más del 90%, "permite que haya más agentes en la calle" y, por defecto, también vigilando esta zona en concreto.