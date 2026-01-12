Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Vila-real reclama un plan "urgente" para el reasfaltado de calles

El portavoz de los populares, Adrián Casabó, denuncia la "inacción del gobierno de Benlloch ante los numerosos baches y hundimientos sin reparar en viales de la ciudad"

El PP incide en la necesidad de realizar el reasfaltado urgente de algunas calles para eliminnar baches como el de la imagen. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vila-real, Adrián Casabó, exige al equipo de gobierno de PSPV-PSOE y Compromís un plan de actuación urgente de reasfaltado, "ante el mal estado del pavimento en numerosas calles y avenidas de la ciudad, donde la presencia de baches, hundimientos y zonas deterioradas se ha convertido en habitual".

Casabó urge una intervención inmediata por cuanto, asegura, "estos baches suponen un riesgo tanto para los conductores como para los peatones, incrementando la posibilidad de accidentes o caídas”. Desde el grupo popular denuncian que algunos de estos desperfectos en la calzada tienen un tamaño considerable y que, incluso, "algunos están sobre pasos de peatones, como el que se encuentran en las calles Pare Lluis Maria Llop o Mestre Goterris".

"Necesidad de actuar"

El líder vila-realense del PP insiste insistido en "la necesidad de actuar con urgencia en los tramos más afectados y establecer un mantenimiento periódico que evite que estos problemas se reproduzcan". Y asevera que, "desgraciadamente, el mantenimiento de la ciudad no es una prioridad para el gobierno del alcalde Benlloch, a pesar de recaudar desde el año pasado más de 5 millones extra anuales vía impuestos y tasas de todos los vecinos de Vila-real”.

