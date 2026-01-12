Sorpaso de los latinoamericanos a los magrebíes y los rumanos en Vila-real

El crecimiento de Vila-real en los últimos años se ha traducido en que, a fecha 1 de enero del 2025 y según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la ciudad tiene registrados de manera oficial cerca de 54.000 habitantes, después de constarse un crecimiento exponencial de 1.118 vecinos.

Sin embargo, las cifras que se barajaban por parte del Ayuntamiento en el último trimestre del 2025 ya se acercaban a los 55.000 habitantes. Hay que incidir en que estos datos son provisionales, por cuanto tienen que depurarse y añadir o restar nuevas altas y bajas.

Lo que sí que es evidente es que el crecimiento poblacional de Vila-real se ha disparado, especialmente en los últimos tres años. El motivo no es otro que la avalancha de personas de países de Latinoamética que han decidido trasladarse a España y afincarse en el municipio. Una cifra de migrantes, básicamente procedentes de Suramérica, que ha provocado el sorpaso numérico de este colectivo respecto a los del Magreb y Rumanía.

En concreto, y según los datos a los que ha tenido acceso Mediterráneo, la población de origen latinoamericano de Vila-real ha crecido un 400% en los últimos 10 años, pasando del algo más de medio millar que había en el 2015 a los cerca de 3.300 del 2025.

Una cifra que contrasta con el ligero incremento de personas originarias del Magreb, fundamentalmente Argelia y con diferencia de Marruecos, que ha sido del 20%, al pasar de 1707 a 2.071 en la última década. Por contra, la población procedente de Rumanía ha experimentado un descenso del 12%, al caer de los 3.010 del 2015 a los 2.700 de 10 años después.

Colombia y Perú

De todos los países latinoamericanos que han aportado nuevos vecinos a Vila-real destacan los de Colombia y Perú. En el primero de los casos el aumento resulta impactante, de los 185 colombianos que residían en la ciudad hace una década se ha pasado a contar con casi 1.300 en la actualidad. Y en el caso de peruanos, el municipio cuenta ahora con 641 vecinos, 619 más que en el 2015. Asimismo, los venezolanos son en estos momentos 492, unos 450 más.

La falta de personal en restauración, transporte y logística ha propiciado la masiva llegada de latinoamericanos a Vila-real.