Testimonio de un peruano en Vila-real: «Decidimos venir a España para progresar y crecer laboralmente»

Lanzarse a nuevas aventuras para progresar en lo laboral o en lo empresarial en España. Este es uno de los motivos por los que han sido cientos los ciudadanos de países de Latinoamérica que han decidido trasladarse a Vila-real.

La mayor parte de latinoamericanos llegados a la ciudad (en torno a 3.300) lo han hecho en busca de nuevas oportunidades y muchos de ellos trabajan en empresas de transportes, que han tenido que buscarlos en sus países de origen ante la falta de personal capacitado en España,o en el sector de la logística, como repartidores de la central de Amazon en Onda.

El mayor número de migrantes proceden de Colombia (en torno a 1.300), así como de Perú (unos 650). Christian Roberto Raymundo es uno de los jóvenes que han dejado su Perú natal para labrarse un futuro en Vila-real. Junto a su hermana Yessica ha abierto un restobar de comida peruana. Una opción por la que también han optado otros compatriotas y de otros países de Suramérica.

«Decidimos venirnos a España para progresar y crecer laboralmente», apunta Cristian Roberto Raymundo a Mediterráneo. «Yo estudié comercio internacional y marketing, pero quisimos emprender montando el restobar La Llama y lo que queremos es abrir nuevos espacios poco a poco», asegura este joven al que siempre le ha tirado el sector de la gastronomía, de herencia familiar.

«El hecho de conocer nuevas culturas y apostar por nuevos retos es lo que me impulsó, en gran medida, a venir y residir en España y Vila-real, de manera que aposté junto a mi hermana por traer a esta ciudad la comida y los sabores de nuestra tierra, aunque también nos hemos adaptado y ofrecemos productos de aquí», asegura.

Del márketing a la hostelería

Christian es originario de Los Olivos, un distrito ubicado a escasos 14 kilómetros al norte de Lima, vino hace unos años, pero regresó a Perú, donde completó estudios de márketing. Posteriormente, a mediados del pasado año 2025, regresó a Vila-real para emprender en el sector de la hostelería, con la confianza de poder crear una cadena de restobares. «Queremos crecer en esta tierra, enla que estamos muy cómodos y muy integrados con la cultura y con la gente», asegura Raymundo.

De hecho, Vila-real cuenta con dos asociaciones que agrupan a buena parte de los casi 700 peruanos que residen en la ciudad. Unas entidades que organizan fiestas y actividades para dar a conocer aquí su rico patrimonio etnológico y cultural.