Vila-real homenajea a sus mayores con el concierto 'Zarzuela y nuestros autores’

El Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real ha acogido el concierto Zarzuela y nuestros autores, una propuesta impulsada por las concejalías de Cultura y de Gente Mayor que ha ido más allá de la programación musical para convertirse en un reconocimiento tanto a la tradición lírica y la zarzuela como al papel esencial de los más mayores en la vida cotidiana de la ciudad. Más de 330 personas han asistido a esta propuesta cultural.

“Nuestra idea era que esta actividad fuera mucho más que un concierto, de manera que ha sido un homenaje a nuestros autores líricos y de zarzuela, pero sobre todo un agradecimiento a la gente mayor de Vila-real, ahora que acaban de finalizar las fiestas navideñas en las que ellos y ellas son un pilar de cohesión a muchos hogares”, señala la vicealcaldesa y edila de Cultura y de Gente mayor, Maria Fajardo.

Además, Fajardo subraya el sentido simbólico de la convocatoria. “La gente mayor y los más pequeños son coprotagonistas de la Navidad, sostienen rutinas, cuidan, organizan y hacen posible que la celebración sea especial. Ahora que han pasado las fiestas, merecían una tarde pensada para ellas y para ellos, para devolver una parte de todo lo que aportan”, afirma.

Colaboración de entidades

La actividad ha contado con la colaboración de las entidades de jubilados y pensionistas La Murà y El Prado, así como de la Asociación de Amas de Casa y del CEAM la Olivereta, una implicación que ha reforzado el carácter comunitario e intergeneracional de la velada. “Este trabajo compartido es el que hace que la cultura sea también encuentro y reconocimiento. Cuando las entidades suman, el resultado es una ciudad que proyecta aprecio y que cuida”, añade.

El concierto, con entrada libre, ha reunido un programa centrado en la zarzuela y en autores de referencia, y ha contado con un cartel artístico de gran calidad con el tenor vila-realense José Antonio Navarro-Forcada y el pianista José Ramón Echezarreta. La velada ha sido presentada por Carlos Amiguet y Eduardo San Modesto, que han guiado al público a lo largo del repertorio.

Una de las notas más destacadas de la jornada ha sido el cambio de última hora en la parte vocal femenina. A pesar de que en el cartel figuraba Yasmin Müller, finalmente ha actuado la soprano Raquel Roig. Roig ha asumido el reto de, con solo 24 horas de margen, preparar el repertorio y ha ofrecido una interpretación muy aplaudida por el público. “Quiero destacar la profesionalidad y la generosidad de Raquel Roig, porque sustituir una actuación así en tiempo récord y hacerlo con esta solvencia es una muestra de compromiso con la cultura y con el público, al mismo tiempo que le deseo una pronta recuperación a Yasmin”, remarca la edila.