Fundació Caixa Rural Vila-real abre la nueva convocatoria de ayudas para el 2026: Todos los detalles

Fundació Caixa Rural Vila-real reafirma un año más su compromiso con la sociedad de Vila-real abriendo el plazo de convocatoria para las ayudas de Acción Social 2026. Una iniciativa con la que se invita a las entidades sin ánimo de lucro de la ciudad a presentar proyectos transformadores que generen un impacto positivo en el entorno más próximo.

El objetivo de esta convocatoria es respaldar actividades que se desarrollen en el término municipal de Vila-real durante el año 2026 y se fundamenten en valores como la solidaridad y ayuda mutua, cooperación e innovación social, trabajo en equipo e inclusión e igualdad de oportunidades, así como aquellos proyectos que apoyen la cultura, la salud y el deporte.

Presentación de ideas

En cuanto al periodo de presentación, cada entidad podrá realizar su solicitud desde el 12 de enero hasta el 12 de febrero a través de la página web de la Fundació Caixa Rural Vila-real, aceptando las bases y rellenando el formulario que encontrarán en https://www.fundaciocaixarural.org/ajudes-26/.

Est es el cartel explicativo de las ayudas de acción social para el 2026 de la Fundació Caixa Rural Vila-real. / Mediterráneo

Las dudas e incidencias se podrán gestionar presencialmente pidiendo cita previa llamando al teléfono 964 53 86 57 para que ninguna buena idea se quede por dudas técnicas. La resolución de las ayudas se hará pública en el mes de marzo, después de ser estudiadas y valoradas por una comisión de expertos y aceptadas por el patronato de la fundación.

Con esta nueva convocatoria, la Fundació Caixa Rural Vila-real "sigue trabajando para construir una sociedad más inclusiva, activa y orgullosa de sus raíces", apuntan desde la entidad.