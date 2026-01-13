Vila-real impulsa un proyecto educativo para mejorar la convivencia y el bienestar emocional del alumnado

El CEIP José Soriano Ramos, en colaboración con la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) de la Concejalía de Sanidad y el equipo especializado de Intervención con la Infancia y la Adolescencia (EEIIA) de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vila-real, ha puesto en marcha el proyecto Xarxa Educa, cuyo objetivo es mejorar la convivencia y el bienestar emocional del alumnado mediante una colaboración activa entre familias, alumnado y profesionales del ámbito educativo y social, promoviendo un desarrollo integral de los estudiantes, que incluye tanto los aprendizajes académicos como los aspectos emocionales, sociales y de convivencia.

El proyecto se basa en la corresponsabilidad y la implicación compartida, con el objetivo de reforzar los vínculos familiares, mejorar la comunicación entre las personas adultas cuidadoras y los niños, y favorecer un entorno escolar positivo y saludable. Para hacerlo posible, se han diseñado varios talleres en que participarán conjuntamente las familias y el alumnado, junto con el equipo educativo. Este enfoque participativo pretende crear un espacio común de aprendizaje y reflexión en el cual todas las personas implicadas tengan un papel activo en la mejora del clima de convivencia al aula, en el centro y también en la dinámica familiar.

Dinamismo y cooperación

Los talleres en cuestión tendrán una metodología dinámica, cooperativa y vivencial, adaptada a la edad del alumnado y al contexto familiar. Las actividades, diseñadas para favorecer la participación activa de todos los implicados, incluirán juegos cooperativos, cuentos, dramatizaciones, debates y actividades artísticas, que se complementarán con momentos de reflexión conjunta en los que se compartirán experiencias y aprendizajes.

"A través de estos talleres, se busca trabajar aspectos clave de la convivencia y el respeto mutuo como, por ejemplo, los límites familiares, la comunicación, la resolución de conflictos o la educación emocional. Uno de los objetivos principales es fomentar la conexión afectiva entre padres, madres e hijos, creando un espacio de confianza y empatía que permita una mejor comprensión y gestión de las emociones”, ha indicado el edil de Sanidad y Servicios Sociales, Toni Marín.

Mejorar la convivencia

En este sentido, ha explicado el concejal, las temáticas abordadas incluyen cuestiones como el uso saludable de las pantallas y la creación de un equilibrio familiar, el respeto de los límites familiares, el poder de las palabras para mejorar la convivencia o cómo afrontar el acoso escolar a través de dinámicas de aprendizaje compartido. Además, los talleres también harán hincapié en la importancia de las rutinas familiares y cómo estas pueden acontecer como una fuente de educación y diversión a la vez.

“La participación activa de la EEIIA y la UPCCA en este proyecto, junto con la implicación de las familias y el equipo educativo, permite garantizar una intervención educativa coherente y ajustada a las necesidades reales del alumnado”, destaca el edil que ha añadido que la intervención del personal del EEIIA aporta una mirada especializada en la gestión emocional y la convivencia en el ámbito familiar y escolar, mientras que la UPCCA, desde su perspectiva en la prevención de conductas adictivas, trabajará para ofrecer herramientas en las familias y alumnado para la gestión responsable de los hábitos y las conductas.