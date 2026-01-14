MILLORES EN L'ESPAI CULTURAL
Un canvi esperat pel veïnat de Vila-real: l’Auditori renova les seues butaques després de 30 anys d'ús ininterromput
La intervenció inclou un nou entapissat per als 544 seients de què disposa aquesta infraestructura pública
L’Ajuntament de Vila-real ha tret a licitació el servei de renovació de l'entapissat de les butaques de l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, una actuació necessària després de 30 anys d’ús continuat d’un equipament cultural que va ser inaugurat l’any 1995 i que, amb el pas del temps, presenta un deteriorament evident en gran part del seu pati de butaques.
Després de tres dècades d’intensa activitat escènica, cultural i social, amb una programació constant de teatre, festivals i tot tipus d’espectacles i activitats organitzades per diferents col·lectius, l’estat de l’entapissat de molts dels seients ha anat empitjorant progressivament, afectant tant el confort del públic com la imatge d’un dels espais culturals de referència de la ciutat. Davant aquesta situació, el projecte preveu el canvi de l'entapissat de 544 seients i respatlers, corresponents a les 412 butaques de platea i les 132 de l’amfiteatre, mantenint l’estructura original però renovant completament els materials, clarament desgastats pel pas dels anys.
La regidora de Cultura i vicealcaldessa, Maria Fajardo, destaca que aquesta intervenció “arriba després de molts anys d’ús intens de l’Auditori i respon a una necessitat real i llargament demandada pel públic”. I subratlla que, una vegada completats tots els tràmits administratius, “s’ha actuat amb la màxima celeritat perquè aquesta millora tan necessària siga una realitat dins d’enguany”.
Cost de la intervenció
L’import total de l’actuació ascendeix a 65.821 euros (IVA inclòs), i els treballs s’executaran durant el període de tancament de l’Auditori, adaptant-se a la seua agenda cultural per a garantir una intervenció contínua i sense interrupcions. El termini d’execució serà de tres mesos, a partir de l’1 de juliol de 2026, amb data màxima i inamovible de finalització per al 30 de setembre de 2026.
Aprofitant el tancament temporal, l’Ajuntament durà a terme també altres actuacions de manteniment i actualització de les instal·lacions, com ara la renovació del teló, millores en la microfonia i la il·luminació, la sala de gravació o els banys. En aquest sentit, Fajardo explica que, mentre duren les obres, “es reforçarà la programació cultural a l’aire lliure, atés que Vila-real és una ciutat referent en teatre i arts de carrer”.
"Gràcies a aquesta actuació, després de 30 anys, l’Auditori Municipal podrà comptar amb un pati de butaques digne, còmode i adaptat a les necessitats actuals d’un espai cultural de primer nivell”
La vicealcaldessa agraeix la comprensió de la ciutadania i remarca que “gràcies a aquesta actuació, després de 30 anys, l’Auditori Municipal podrà comptar amb un pati de butaques digne, còmode i adaptat a les necessitats actuals d’un espai cultural de primer nivell”.
Període de garantia
El plec de condicions estableix un període mínim de garantia de 10 anys per al nou entapissat i fixa com a criteris d’adjudicació automàtica l’oferta econòmica, l’ampliació del termini de garantia i la possible reducció del temps d’execució.
La vicealcaldessa Fajardo incideix en que, amb aquesta inversió, l’Ajuntament de Vila-real "reafirma el seu compromís amb la conservació, modernització i qualitat de les infraestructures culturals, assegurant espais adequats tant per al públic com per als professionals que participen en la programació de l’Auditori Municipal".
