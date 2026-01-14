FIESTA POPULAR
La Matxà de Sant Antoni de Vila-real llega este viernes con novedades: Te lo contamos
La Congregació Lluïsos suma 53 años desde que recuperó esta tradición y repartirá 4.000 rollos entre los participantes en el desfile y sus mascotas
Vila-real volverá a vivir, un año más y como hace más de medio siglo, la celebración de la tradicional Matxà de Sant Antoni, organizada por la Congregació de Lluïsos, una de las citas más arraigadas del calendario festivo y cultural de la ciudad. El desfile de animales y caballerías recuperada hace 53 años por este colectivo social y religioso vila-realense tendrá lugar, como es habitual, este viernes, 16 de enero, víspera de la festividad de Sant Antoni, a las 19.00 horas y con salida desde la avenida de la Murà, frente al edificio que es sede de la entidad organizadora.
La edila de Tradiciones, Miriam Caravaca, hace un llamamiento a la participación de vecinos y vecinas en este desfile, que “reúne muchas de nuestras tradiciones más queridas y que cada año cobra más relevancia”. Cabe recordar que, además del desfile de los ciudadanos con sus mascotas, desde la tarima ubicada en la plaza Mossén Ballester se bendice a los anmales y se prende fuego a la típica hoguera.
Actuación en vivo
Este año, como la víspera es viernes, la organización ha propuesto incorporar una actuación musical para completar la jornada festiva y reforzar el carácter lúdico y participativo de la celebración. Así, a las 23:30 horas actuará La Golfería, en la misma avenida de la Murà.
Por su parte, el presidente de Lluïsos, Manu Flores, explica que se han encargado unos 4.000 rollos para repartir entre los participantes, tanto humanos como mascotas, en este multitudinario desfile, a la vez que anima a tomar parte en la actuación de la noche “para conmemorar de una forma diferente este Sant Antoni, aprovechando que viene el fin de semana”.
La conmemoración del patrón de los animales seguirá el sábado, 17 de enero, día de Sant Antoni Abad, con la celebración de una misa en la ermita de la Mare de Déu de Gràcia, en el paraje del Termet, organizada por la Concejalía de la Ermita. Al finalizar, se procederá al reparto de panets bendecidos que también se harán llegar a las residencias de gente mayor y a las religiosas del convento de San Pascual y las del Cristo del Hospital.
