Vila-real, desbordada por los voluminosos: más de la mitad se abandona en la calle sin aviso previo

El Ayuntamiento de Vila-real y la empresa adjudicataria de la limpieza y recogida de residuos sólidos constatan un incremento del incivismo en lo relativo al abandono de enseres en la vía pública. Y es que, si en el 2024, el 52% de las recogidas de voluminosos en la vía pública se realizaban previo aviso de los ciudadanos que así lo requerían y de manera programada, en el 2025 el porcentaje se redujo sustancialmente a menos de la mitad y llegó tan solo al 46%.

Según los datos a que ha tenido acceso Mediterráneo, el pasado año se efectuaron un total de 11.626 retiradas de voluminosos, de los que solo el 46% estaban programadas, lo que representa un descenso del 6% respecto al ejercicio anterior. Un dato que, en opinión de la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, “debería hacernos reflexionar”, por cuanto “como casi cada mes, nuestros servicios tienen que retirar enseres abandonados de manera incívica en diferentes puntos del término municipal”.

El abandono de voluminosos y su retirada se traduuce en un sobrecoste del servidio para el Ayuntamiento de Vila-real. / Mediterráneo

En concreto, los meses en los que se produjo un mayor número de retirada de voluminosos en general fueron los de junio, julio y agosto (coincidiendo con los periodos de vacaciones laborales), así como en octubre, el mes en el que se registró un mayor número de incidencias (1.223), el 10,5% del cómputo anual. En total, se tuvieron que acometer 6.294 servicios sin previo aviso, frente a los 5.332 que se llevaron a cabo previa petición de los vecinos.

Mayor concienciación

Fajardo hace hincapié en que "todos y todas tenemos que concienciarnos de que hay que mantener un buen uso del reciclaje, porque los sobrecostes que se producen por la retirada sin previo aviso de voluminosos tendrá que repercutirse en la nueva tasa de residuos urbanos". Una afirmación que realiza considerando que parte de las conductas incívicas de abandono de enseres podrías estar relacionadas con la reacción negativa de algunos ciudadanos contrarios a esa tasa de basuras.

"Todos y todas tenemos que concienciarnos de que hay que mantener un buen uso del reciclaje, porque los sobrecostos que se producen por la retirada sin previo aviso de voluminosos tendrá que repercutirse en la nueva tasa de residuos urbanos" Maria Fajardo — Vicealcaldesa y edila de Servicios Públicos de Vila-real

Con todo, la vicealcaldesa prefiere poner en valor "a las personas que sí que actúan de forma correcta y usan el servicio programado de recogida de voluminosos". Un servicio que, recuerda, es totalmente gratuito, se presta casi todos los días del año y en el que el vecindario únicamente tiene que depositar los enseres en sus fachadas para facilitar el trabajo de los operarios".

En concreto, las personas interesadas pueden solicitarlo de manera presencial en el número 21 de la calle Carinyena o por teléfono al número 964 54 72 52. La retirada se efectúa de lunes a sábado, de 9.00 a 14.00 horas; y también las tardes de los jueves, de 17.00 a 21.00 horas.

Además, cabe recordar que la Ordenanza de Convivencia Ciudadana establece que, en caso de sorprender a alguien llevando a cabo este tipo de comportamientos, más allá de la multa (de 60 a 120 euros en general, pero entre 200 y 400 si el abandono o lanzamiento se produce en parques o jardines), estaría obligado a la limpieza y reparación de todos los daños causados.

La fiebre de los colchones

Uno de los enseres que más dolores de cabeza trae a los servicios de limpieza de Vila-real, y también de otros municipios del entorno, son los colchones. Nada más y nada menos que los operarios retiraron de la vía pública, habitualmente junto a los contenedores, así como en vertederos ilegales repartidos por el término municipal, un total de 1.786 de estos elementos básicos del hogar.

Y en cuanto a los lugares en los que se producen más abandonos irregulares de voluminosos ganan por goleada las avenidas Francesc Tàrrega y Pius XII, a las que les siguen de cerca la calle Joan Baptista Llorens y la avenida del Cedre. Y por detrás de esta están otros viales como las avenidas França y Alemanya; y las calles Calvari, Gamboa, Pare Lluís Maria Llop y Pintor Gimeno Barón.