RENOVACIÓN EN LA HOSTELERÍA
Cierra otro clásico de la restauración de Vila-real y da paso a un nuevo concepto de cocina japonesa
Carlos y su esposa y cocinera Chelo se jubilan y dan por finalizado un exitoso proyecto gastronómico y familiar
El chef burrianense Alejandro Oliver, con 10 años de carrera en el país asiático, toma el relevo y ofrecerá platos "auténticos"
El sector de la restauración y la oferta gastronómica en Vila-real continúa viviendo importantes cambios y renovación. Y es que, el próximo 8 de marzo cierra sus puertas uno de los restaurantes referentes en la ciudad aunque, eso sí, da el relevo a un nuevo concepto de cocina, de manera que el establecimiento tan solo permanecerá sin servicio uno o dos meses, es decir, el plazo de tiempo que requiera el nuevo gerente para adaptar el local a sus gustos y preferencias.
De esta forma, Vila-real dirá adiós en dos meses a uno de sus templos gastronómicos, que abrió sus puertas en el 2005, aunque su gerente arrancó su carrera profesional con tan solo 14 años de edad, cuando dio sus primeros pasos en el sector trabajando en la cafetería Cedre, que luego pasaría a gestionar. Una carrera profesional en la que ha estado acompañado, en buena parte de ella por su esposa y, a su vez, cocinera del restaurante en cuestión.
"Tras muchos años compartiendo comidas, charlas y momentos inolvidables, nos despedimos con el corazón lleno de gratitud. Gracias por vuestra confianza, cariño y por formar parte de esta gran familia. Nos llevamos los mejores recuerdos y os deseamos lo mejor"
Se trata del Bodegón de Carlos, un establecimiento hostelero vila-realense que ha sabido ganarse y conservar su prestigio durante las dos últimas décadas y en el que Carlos y Chelo han ido de la mano. En su haber cuentan con un buen número de premios y reconocimientos, tanto a nivel local como provincial y autonómico. En especial, durante 12 años ha sido buque insignia de tapas creativas y muy elaboradas, por las que ha sido merecedor de una buena cantidad de galardones de la Ruta de la Tapa de Vila-real, a la vez que una de sus elaboraciones logró alzarse con uno de los premios del certamen anual de tapas de València.
Carlos Sales aprovecha para agradecer la fidelidad de sus clientes. "Tras muchos años compartiendo comidas, charlas y momentos inolvidables, nos despedimos con el corazón lleno de gratitud. Gracias por vuestra confianza, cariño y por formar parte de esta gran familia. Nos llevamos los mejores recuerdos y os deseamos lo mejor", asegura.
Nuevos tiempos
Así, con la próxima la jubilación de Carlos y Chelo también llega el momento de echar el cierre a las puertas de uno los grandes clásicos de Vila-real en el sector de la restauración. Con todo, el local seguirá adelante, aunque con un proyecto radicalmente distinto, liderado por el chef burrianense Alejandro Oliver, que pretende abrir sus puertas a mediados de mayo.
¿Quién es el chef Alejandro Oliver?
Cocinero con casi 11 años de experiencia, comenzó su carrera de forma tardía, a los 30 años. Nacido en Burriana, se ha forjado en distintas cocinas de España y Japón. Estudió inicialmente en Madrid y trabajó en la capital españpla y también en Barcelona. Posteriormente, se trasladó a Tokio, con el fin de aprender el idioma japonés y vivir experiencias allí, compaginando sus estudios con el trabajo en bares de cocina española. Durante esta etapa, formó parte del equipo de cocina en la inauguración de Eneko Tokyo, con tres estrellas Michelin.
Más tarde, regresó a España para dar continuidad a su formación, esta vez en cocina francesa, en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu de Madrid. Después solicitó el traslado a la sucursal de Tokio de la misma escuela para cursar los estudios de de grado superior en cocina japonesa. Desarrolló su labor en varios restaurantes nipones y, tras una década allí, regresa a casa para emprender su propio proyecto personal en Vila-real.
Con el nombre de Kappo En Japonese Restaurant, Oliver explica desde el país nipón a Mediterráneo que este "será un restaurante propio de cocina japonesa de verdad. Llevo casi 10 años en este país, aprendiendo su auténtica cocina, trabajando en varios restaurantes y estudiando en la escuela de gastronomía japonesa, aquí en Tokio". Y añade que "voy a ofrecer un concepto único en la provincia de Castellón y, me atrevería a decir que, también en España. Muy pronto lo explicaré en mi cuenta de Instagram".
