El emotivo agradecimiento de los vecinos de un barrio de Vila-real al personal de un Mercadona que acaba de cerrar

De bien nacidos es ser agradecidos. Esta es la frase del refranero español que podría encajar a la perfección en la carta de agradecimiento que la asociación de vecinos de un barrio de Vila-real, el del Hospital, ha dirigido al personal laboral que, desde hace muchos años, ha prestado sus servicios en uno de los supermercados de Mercadona en la ciudad, el ubicado en la avenida Pius XII, y que ahora acaba de cerrar.

Para el vecindario de este populoso barrio vila-realense, el súper en cuestión "ha sido más que un simple punto de venta" porque, apuntan, "se convirtió en un espacio de vida cotidiana para nuestro barrio, el lugar donde abastecíamos nuestras casas, hacíamos la compra con los niños, resolvíamos imprevistos antes de comer y compartíamos esas pequeñas conversaciones que hacen barrio".

En la memoria colectiva

Queda claro que el Mercadona de la avenida Pius XII ha bajado la persiana -la cadena valenciana mantiene otros dos abiertos en el municipio, en de la calle Onda y el del Camí de la Travessa (en la zona norte)-, pero el espíritu de este establecimiento comercial permanecerá en el recuerdo de numerosos residentes del Hospital que, día a día, aprovechaban sus servicios para alimentarse y, de paso, mantener alguna conversación con los empleados y las empleadas.

Imagen de la carta de agradecimiento al personal del Mercadona de Pius XII de la asociación de vecinos del barrio del Hospital. / Mediterráneo

En la carta, publicada también en las redes sociales de la entidad vecinal, los residentes en el Hospital afirma que "no siempre somos conscientes del valor que tiene la sonrisa detrás del mostrador, la ayuda para encontrar un producto, la paciencia cuando había prisa o el simple saludo que acompañaba el día a día. Y como no acordarnos y agradeceros el gran esfuerzo y paciencia en pandemia, arriesgando vuestras vidas y la de los vuestros para que no faltase de nada a los vecinos. Gracias. Vosotras y vosotros habéis trabajado con profesionalidad, respeto y trato humano, y eso no quedará en el olvido".

Y añaden: "Sabemos que ahora os separan por destinos distintos, que algunas y algunos os veréis en la obligación de desplazaron en coche y que perderéis esa cercanía con el barrio que fabricasteis sin planearlo".