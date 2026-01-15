Vila-real vuelve a instar al Consell a declarar BIC la Matxà de Sant Antoni, tras dos años esperando respuesta a la petición

El Ayuntamiento de Vila-real reitera su petición a la Conselleria de Cultura para que resuelva lo antes posible el expediente para declarar la Matxà del Sant Antoni de Vila-real como Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial, una distinción clave para la protección, conservación y difusión de esta tradición tan arraigada en la ciudad.

Y es que el consistorio sigue sin respuesta por parte de la Generalitat a la petición, aprobada en enero del 2024 de forma unánime por todos los grupos políticos del consistorio. El acuerdo se remitió a la Conselleria de Cultura el 13 de febrero y, tras recibir una comunicación por parte de la Administración autonómica indicando el procedimiento que debía seguirse para su tramitación, la documentación requerida se envió el 28 de marzo del mismo año.

La solicitud actual se ha iniciado a raíz de una propuesta de la Concejalía de Tradiciones, encabezada por Miriam Caravaca y que, por su valor simbólico y el consenso político generado, se ha transformado en una declaración institucional con el apoyo de todas las fuerzas con representación municipal y pasará a votación en el pleno ordinario de enero.

La Congregació de Lluïsos recuperó hace 53 años la Matxà de Sant Antoni de Vila-eral. / GABRIEL UTIEL BLANCO

A través de esta declaración, el consistorio deja constancia de la importancia que tienen las tradiciones para los y las vila-realenses, especialmente aquellas que constituyen una auténtica seña de identidad colectiva como es la Matxà de Sant Antoni. El alcalde, José Benlloch, ha mostrado públicamente su agradecimiento a los partidos de la oposición en Vila-real (PP y Vox), “partidos que sostienen el gobierno en València y que se han querido sumar a esta propuesta”.

Trayectoria histórica

Se trata de una celebración con una larga trayectoria histórica que fue recuperada hace 53 años por la Congregació de Lluïsos tras años de olvido y que, desde entonces, ha mantenido viva la tradición, organizando año tras año la bendición de los animales y el desfile por las calles de la ciudad, un acto muy apreciado por la ciudadanía, que considera las mascotas parte de la familia.

“Es lamentable tener que elevar al pleno la exigencia de respuesta a nuestro gobierno autonómico en el trámite de un expediente tan importante. Por desgracia, el caos y el desgobierno en la Comunitat Valenciana y el maltrato a Vila-real nos obliga a levantar la voz por la defensa de lo nuestro”. José Benlloch — Alcalde de Vila-real

En este sentido, hace casi dos años, el Ayuntamiento solicitó formalmente a la Conselleria de Cultura la tramitación del expediente y, desde el consistorio, se considera que ya ha pasado un tiempo suficiente para que se resuelva favorablemente la petición. Es por ello que el alcalde Benlloch reprueba el silencio de la Generalitat: “Es lamentable tener que elevar al pleno la exigencia de respuesta a nuestro gobierno autonómico en el trámite de un expediente tan importante. Por desgracia, el caos y el desgobierno en la Comunitat Valenciana y el maltrato a Vila-real nos obliga a levantar la voz por la defensa de lo nuestro”.

Las mascotas son las auténticas protagonistas del desfile de animales de la víspera de Sant Antoni en Vila-real. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El máximo responsable municipal recuerda que "la Matxà es una de las manifestaciones culturales con más arraigo popular en Vila-real, un ejemplo de la ciudad con corazón de pueblo que mantiene vivas sus raíces". Y hace hincapié en el trabajo de la Congregació de Lluïsos, entidad que recuperó esta cita hace ya medio siglo, "como un homenaje a los animales, que tan importantes han sido para nuestra agricultura, y que se ha transmitido de generación en generación y ha ido evolucionando hacia las nuevas maneras de relacionarse que actualmente tenemos las personas con nuestras mascotas, siempre desde el fomento del cuidado y el bienestar animal".

Multitudinaria participación vecinal

Por su parte, la edila de Tradiciones, Miriam Caravaca, apela también a la elevada participación de vecinos y vecinas en este desfile, que se celebra cada 16 de enero, en la víspera de la fiesta de Sant Antoni, y que "reúne muchas de nuestras tradiciones, como son las caballerías, a través de la participación de la Asociación de Tiro y Arrastre, la gastronomía, con el reparto de más de 4.000 rollos, o nuestra música popular, además de la tradicional hoguera y bendición de los animales". Por todos estos motivos, el Ayuntamiento consideró que la Matxà de Vila-real reunía los requisitos que se establecen en la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del patrimonio cultural valenciano para ser declarada Bien de Interés Cultural inmaterial.

"La Matxà de Sant Antoni reúne muchas de nuestras tradiciones, como son las caballerías, a través de la participación de la Asociación de Tiro y Arrastre, la gastronomía, con el reparto de más de 4.000 rollos, o nuestra música popular, además de la tradicional hoguera y bendición de los animales" Miriam Caravaca — Concejala de Tradiciones de Vila-real

Del mismo modo, en la propuesta de declaración se incluye también la tradicional celebración en la ermita de la Mare de Déu de Gràcia con motivo del Día de Sant Antoni, con la misa y el reparto de panets entre todos los asistentes, "una fiesta que organiza el Ayuntamiento y que también es una manifestación religiosa y tradicional muy arraigada en nuestra ciudad".

Por todo esto, el Ayuntamiento insta a la Conselleria de Cultura a resolver el expediente con la máxima celeridad, atendiendo al valor cultural, social e identitario de la Matxà de Sant Antoni para la ciudad. Una reclamación que ya se efectuó hace un año y sobre la cual la Generalitat sigue sin pronunciarse.