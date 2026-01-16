Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CITA MULTITUDINÀRIA

Ni l’amenaça de pluja frena la històrica Matxà de Sant Antoni a Vila-real

Milers de persones i les seues mascotes participen en la 53a edició de la cita recuperada per la Congregació de Lluïsos fa 53 anys

Vila-real celebra la multitudinària Matxà de Sant Antoni

Vila-real celebra la multitudinària Matxà de Sant Antoni

Kmy Ros

Josep Carda

Vila-real

La meteorologia adversa i les previsions de pluja han fet un parèntesi este divendres perquè, malgrat el temor a mullar-se, arrancara puntualment a les set de la vesprada la tradicional i multitudinària Matxà de Sant Antoni que, des de fa 53 anys, organitza a Vila-real la Congregació de Lluïsos, entitat que la va recuperar de l’oblit per a donar-li el protagonisme que mereix en el calendari festiu de la ciutat.

Cert és que aquells orígens d’esta antiga celebració, l’objectiu de la qual era beneir els animals que contribuïen amb el seu esforç i, de manera especial, a facilitar el treball als llauradors i a guardar i vigilar cases i ramats, han donat pas des de fa unes dècades a un concepte diferent, en què es dona fe del canvi de valors que converteixen les mascotes en un membre més de les famílies.

Fotogaleria I Las imágenes de la Matxà de Sant Antoni de Vila-real

Amb tot, les cavalleries i els carros han obert, com és costum, la Matxà de Vila-real. I darrere d’estos, centenars de persones, amb els seus respectius animals de companyia, van iniciar des de l’avinguda de la Murà, davant de la seu de Lluïsos, un recorregut per diferents carrers per a tornar de nou al punt d’eixida, on els integrants de Lluïsos van repartir bona part dels 4.000 rotllos encarregats per este col·lectiu per a premiar els assistents i les seues mascotes.

Benedicció i cercavila

El rector de l’església arxiprestal, mossén Javier Aparici, ha sigut l’encarregat de llançar l’aigua beneïda sobre la multitud des de la tarima habilitada a este efecte, en la qual també es trobaven, entre altres, l’alcalde, José Benlloch; la regidora de Tradicions, Miriam Caravaca; i el president de Lluïsos, Manu Flores.

Gossos, gats, rosegadors de diferents tipus, pardals de les més variades espècies i, fins i tot, conills o gallines es van sumar a este esdeveniment que, d’altra banda, té la seua continuïtat este dissabte amb la tradicional missa i el repartiment de panets beneïts a l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia, al paratge del Termet, que s’organitza des de l’Ajuntament.

