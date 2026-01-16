Más cambios en la oferta gastronómica de Vila-real: se marcha una franquicia muy conocida

Los movimientos en el sector de la restauración no cesan en Vila-real. Y es que, en los últimos tres años, una vez se volvió a la normalidad tras la pandemia del covid-19, han sido varios los establecimientos de este tipo que se han abierto en la ciudad, en especial los vinculados a importantes franquicias.

En especial, estos negocios han elegido y están eligiendo para su aterrizaje en Vila-real la zona del acceso sur. Es el de KFC, Popeyes, McDonald’s o Foster’s Hollywood (estos dos últimos con más años de presencia en el municipio), así como también el Burger King, que decidió salir del recinto en el que está el hipermercado Carrefour para establecerse fuera del mismo, aunque a escasos 200 metros.

El establecimiento franquiciado de Taco Bell en Vila-real ha decidido bajar la persiana, dos años después de inaugurarse. / Josep Carda

Pero también la avenida França se ha convertido en un atractivo para bares y restaurantes. Entre las últimas incorporaciones en esta área figuraron en los últimos años las de un Fitzgerald y un Taco Bell, un establecimiento este último que ha bajado la persiana tan solo dos años después de establecerse en la ciudad. Aunque no han trascendido los motivos del cierre, todo indica que este restaurante de comida rápida al estilo mexicano no ha cumplido con las expectativas de negocio de la empresa.

Apertura inminente

Aun así, y volviendo al acceso sur, en unas semanas tiene previsto abrir sus puertas un restaurante japonés de tipo buffet a la carta, con el nombre de Fuji Museko. Y es que los operarios, como ha podido comprobar ultiman los trabajos para la puesta a punto del local, ubicado entre Popeyes y el supermercado Aldi.

El nuevo restaurante Fuji Museko prevé abrir en la zona del acceso sur de Vila-real en unas semanas. / Josep Carda

La mercantil promotora ya cuenta con un establecimiento en la localidad valenciana de Museros, que se caracteriza por una decoración vanguardista que llama la atención de los clientes.

Se trata de unos movimientos que se suman, como publicó ayer Mediterráneo, al anuncio de la clausura del Bodegón de Carlos, uno de los templos de la gastronomía vila-realense, para el próximo 8 de marzo, aunque se prevé que a mediados de mayo tomará el relevo culinario en el mismo espacio la cocina japonesa del chef Alejandro Oliver.