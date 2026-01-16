ECONOMÍA LOCAL
Vila-real entrega los premios de la campaña comercial de Navidad impulsada de Ucovi y el Villarreal CF
El club groguet ha aportado 30 regalos exclusivos, entre los cuales se incluyen entradas, experiencias únicas, camisetas y material oficial firmado por jugadores
El Ayuntamiento de Vila-real y la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi), que agrupa cerca de 110 establecimientos asociados, han celebrado la entrega de los premios de la campaña de Navidad destinada a fomentar las compras en el comercio local. La cita ha tenido lugar en el salón noble del Gran Casino y ha contando con la participación, entre otros, del alcalde, José Benlloch; el director de Relaciones Institucionales del Villarreal CF, Marcos Senna; la presidenta de Ucovi, Carmen Gil; y el edil de Comercio, Xus Madrigal.
La iniciativa, desarrollada del 15 de diciembre al 5 de enero, ha contado este año con la colaboración del Villarreal CF, al cual el alcalde Benlloch ha agradecido su implicación cediendo la imagen del club y la participación de jugadores como Gerard Moreno, así como la colaboración del club en la celebración de Fin de año y las campanadas.
En este sentido, el munícipe destaca que “esta campaña es un ejemplo claro de como la suma de esfuerzos entre la administración pública, el comercio local y entidades como el Villarreal CF permite generar actividad económica, reforzar el sentimiento de ciudad y apoyar a un sector clave para Vila-real”.
Compras con premio
El club groguet ha aportado 30 regalos exclusivos, entre los cuales se incluyen entradas, experiencias únicas, camisetas y material oficial firmado por jugadores, que se han sorteado entre las personas que han hecho compras superiores a los 20 euros en los establecimientos del comercio local.
Finalmente, Benlloch ha recordado que “tal como me comprometí el año pasado, hemos reforzado el impulso al comercio local con más recursos y acciones, sin olvidar los 200.000 euros de los Vilabons, porque el apoyo institucional al comercio de proximidad es y continuará siendo una prioridad para este Ayuntamiento”.
