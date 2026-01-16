Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexual a menorAdiós a Taco BellGran nevada CastellónAgenda del fin de semanaRenunciar a la pensiónJulio Iglesias
instagramlinkedin

ECONOMÍA LOCAL

Vila-real entrega los premios de la campaña comercial de Navidad impulsada de Ucovi y el Villarreal CF

El club groguet ha aportado 30 regalos exclusivos, entre los cuales se incluyen entradas, experiencias únicas, camisetas y material oficial firmado por jugadores

Foto de familia de autoridades, representantes del Villarreal CF y premiados en la campaña de Navidad para impulsar el comercio local.

Foto de familia de autoridades, representantes del Villarreal CF y premiados en la campaña de Navidad para impulsar el comercio local. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real y la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi), que agrupa cerca de 110 establecimientos asociados, han celebrado la entrega de los premios de la campaña de Navidad destinada a fomentar las compras en el comercio local. La cita ha tenido lugar en el salón noble del Gran Casino y ha contando con la participación, entre otros, del alcalde, José Benlloch; el director de Relaciones Institucionales del Villarreal CF, Marcos Senna; la presidenta de Ucovi, Carmen Gil; y el edil de Comercio, Xus Madrigal.

La iniciativa, desarrollada del 15 de diciembre al 5 de enero, ha contado este año con la colaboración del Villarreal CF, al cual el alcalde Benlloch ha agradecido su implicación cediendo la imagen del club y la participación de jugadores como Gerard Moreno, así como la colaboración del club en la celebración de Fin de año y las campanadas.

Carmen Gil, José Benlloch y Marcos Senna, durante el acto de entrega de los regalos aportados por el Villarreal CH para la campaña comercial de Navidad.

Carmen Gil, José Benlloch y Marcos Senna, durante el acto de entrega de los regalos aportados por el Villarreal CH para la campaña comercial de Navidad. / Mediterráneo

En este sentido, el munícipe destaca que “esta campaña es un ejemplo claro de como la suma de esfuerzos entre la administración pública, el comercio local y entidades como el Villarreal CF permite generar actividad económica, reforzar el sentimiento de ciudad y apoyar a un sector clave para Vila-real”.

Compras con premio

El club groguet ha aportado 30 regalos exclusivos, entre los cuales se incluyen entradas, experiencias únicas, camisetas y material oficial firmado por jugadores, que se han sorteado entre las personas que han hecho compras superiores a los 20 euros en los establecimientos del comercio local.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, Benlloch ha recordado que “tal como me comprometí el año pasado, hemos reforzado el impulso al comercio local con más recursos y acciones, sin olvidar los 200.000 euros de los Vilabons, porque el apoyo institucional al comercio de proximidad es y continuará siendo una prioridad para este Ayuntamiento”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra otro clásico de la restauración de Vila-real y da paso a un nuevo concepto de cocina japonesa
  2. Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso
  3. El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
  4. La propuesta que incendia el debate: renunciar a la pensión para salvar a los jóvenes
  5. 15 minipisos en un local comercial 'levantan ampollas' en el Raval Universitari de Castelló. Los vecinos no pueden más y esta es su situación
  6. Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo
  7. La Generalitat indemniza la muerte de un paciente de 56 años por un retraso diagnóstico de cáncer en el Hospital General de Castellón
  8. Tiempo: Los meteorólogos anuncian una 'llevantà' con lluvias generalizadas en Castellón

Vila-real entrega los premios de la campaña comercial de Navidad impulsada de Ucovi y el Villarreal CF

Vila-real entrega los premios de la campaña comercial de Navidad impulsada de Ucovi y el Villarreal CF

Taco Bell baja la persiana en Vila-real y aterriza un restaurante con buffet a la carta de comida japonesa

Taco Bell baja la persiana en Vila-real y aterriza un restaurante con buffet a la carta de comida japonesa

Vila-real vuelve a instar al Consell a declarar BIC la Matxà de Sant Antoni, tras dos años esperando respuesta a la petición

Vila-real vuelve a instar al Consell a declarar BIC la Matxà de Sant Antoni, tras dos años esperando respuesta a la petición

La emotiva carta de los vecinos del barrio del Hospital al personal del Mercadona que acaba de cerrar en Vila-real

La emotiva carta de los vecinos del barrio del Hospital al personal del Mercadona que acaba de cerrar en Vila-real

Cierra otro templo gastronómico de Vila-real y da paso a la cocina japonesa

Cierra otro templo gastronómico de Vila-real y da paso a la cocina japonesa

Vila-real invertirà 65.821 euros a renovar les butaques de l'Auditori després de 30 anys d'ús

Vila-real invertirà 65.821 euros a renovar les butaques de l'Auditori després de 30 anys d'ús

La Matxà de Sant Antoni de Vila-real incorpora una actuación musical por primera vez

La Matxà de Sant Antoni de Vila-real incorpora una actuación musical por primera vez

Vila-real retira 11.626 voluminosos en un año, más de la mitad abandonados en la vía pública

Vila-real retira 11.626 voluminosos en un año, más de la mitad abandonados en la vía pública
Tracking Pixel Contents