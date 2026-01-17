Vila-real da un nuevo impulso a Fem Xulla y suma seis espacios al macroevento festivo de invierno

Fem Xulla, el macroevento que se puso en marcha en Vila-real el pasado año, fuera de los festejos patronales y de los de calles y barrios con el objetivo de impulsar la Xulla, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, crece y de manera importante en su segunda edición, que tendrá lugar el próximo sábado, 31 de diciembre, a partir del mediodía. El evento, que en su primera edición congregó a 3.500 asistentes, tendrá lugar en la antesala de las Fiestas Fundacionales que se desarrollan a lo largo del mes de febrero.

Organizadores, colaboradiores y patrocinadores de Fem Xulla, en una foto de familia durante la presentación del evento. / Mediterráneo

El Ayuntamiento de Vila-real, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios, impulsa de nuevo esta iniciativa nacida a propuesta de la Associació d'Hostaleria i Oci (Ashiovi), con la colaboración de la Comissió de Penyes y las asociaciones de vecinos, con el objetivo de seguir proyectando la tradicional Xulla y consolidarla como una gran cita gastronómica y participativa más allá de las fiestas patronales.

Ampliación de espacios

La edila del área, Miriam Caravaca, destaca que “el éxito del año pasado, con una gran participación y con personas que no pudieron acceder a los tíquets disponibles y solo asistieron al tardeo posterior, nos ha llevado a ampliar espacios y capacidad en esta segunda edición”. En este sentido, se han habilitado seis zonas repartidas por la ciudad (en año asado fueron cuatro) en las que, además de las hogueras, se podrá disfrutar de diferentes actuaciones musicales.

Imagen del cartel de la segunda edición de Fem Xulla, con los espacios en los que se realizará el evento y las actuaciones musicales. / Mediterráneo

Así, en el parque del Pilar actuará el grupo Los Dalton; en el jardín Jaume I, Enfields y The Lorian, actuación esta última que cuenta con el patrocinio de Grúas Tomás, empresa que este domingo recibirá la Medalla de Oro de la ciudad con motivo de su 50 aniversario, junto a otros galardonados, como el periódico Mediterráneo, por su centenario; en el parque de la Panderola estará Impostores; en el parking de Herarbo, Crancs; en el jardín Botànic Calduch, Rumba Sierra, y en la plaza del barrio Melilla, Beni-Cai.

Caravaca recuerda que “solo estará permitido encender fuego en las zonas habilitadas, donde se dispondrá de leña, mesas y sillas”, y señala que “ya se ha mantenido una reunión de coordinación con las entidades vecinales para garantizar el buen desarrollo de la jornada”.

Tíquet solidario

Para participar será necesario adquirir un tíquet solidario al precio simbólico de un euro, en concepto de donativo, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer de Vila-real. Pueden adquirirse en el ayuntamiento, en la Comissió de Penyes y en algunas de las asociaciones de vecinos participantes. El plazo de inscripción finaliza el 26 de enero. Además, gracias a la colaboración de la Fundació Caixa Rural, se pondrán a disposición de las personas asistentes vasos reutilizables, reforzando el compromiso con la sostenibilidad.

Desde el Ayuntamiento agradecen la implicación de Ashiovi, Caixa Rural, Comissió de Penyes y las asociaciones de vecinos, “sin cuya colaboración no sería posible organizar las hogueras ni consolidar Fem Xulla como una cita de referencia dentro de las Fiestas Fundacionales”.

“Con esta segunda edición”, añade el concejal de Comercio y Hostelería, Xus Madrigal, “Vila-real refuerza su apuesta por la Xulla como elemento identitario y como motor de convivencia, tradición, participación ciudadana y promoción gastronómica de la ciudad”.