Entrevista | Berta Beteta Reina de les festes de Vila-real de 2026
«Estic vivint amb molta il•lusió cada pas dels preparatius per a les festes»
El divendres 9 de gener, el seu nom va sonar amb força a la sala noble del Gran Casino per a anunciar que enguany seria la reina de les festes de la ciutat
Com va ser allò de presentar-te com a candidata per a convertir-te en la màxima representant festiva de la teua ciutat? D’on venen aquesta passió i aquestes ganes?
Des de sempre he tingut clar que volia formar part de la cort d’honor de les festes de Vila-real. Des de ben menuda somniava poder representar el nostre poble, i aquesta il·lusió ha estat present tota la vida. La passió i les ganes de presentar-me com a candidata naixen, en gran part, de l’experiència de les meues cosines, que van tindre l’oportunitat de viure aquest camí com a dames de la ciutat. Veure-les gaudir i representar Vila-real amb orgull va fer que el meu desig de formar part de la cort d’honor cresquera encara més i es convertira en realitat.
La teua vinculació a les tradicions del poble ve de llarg?
Sí, la meua vinculació amb les tradicions del poble ve de ben lluny. Des de xicoteta soc rosariera i forme part de l’Associació de Filles de Maria del Rosari, i he pogut viure les nostres tradicions de manera molt especial i arrelada. Gràcies a això, també he participat en actes importants com l’ofrena a Sant Pasqual o la cavalcada de festes, moments que em fan sentir orgullosa de formar part de la nostra cultura i religiositat popular. A més, els meus pares formen part de la penya Casal i Punt, fet que m’ha permés viure la festa des de dins i créixer molt unida a les nostres tradicions.
Ja has començat els preparatius per al moment de la proclamació? Ja tens els vestits triats?
Sí, ja he començat amb els preparatius per al moment de la proclamació. És un procés molt especial i emocionant que estic vivint amb molta il·lusió, i que he pogut gaudir al costat de la meua família, seleccionant teles, manteletes i cada detall amb molta estima. A més, tinc el plaer de poder utilitzar indumentària de les meues cosines, el que fa que siga encara més significatiu per a mi.
A banda de la proclamació, quins són els actes de les festes, tant les de Sant Pasqual com les de la Mare de Déu de Gràcia, que esperes amb més força?
Els actes que espere amb més il·lusió són, sens dubte, les ofrenes de flors als nostres patrons. Són moments molt especials i emotius, ja que posen en valor la importància de Sant Pasqual i de la Mare de Déu de Gràcia, gràcies als quals celebrem les nostres festes i que són el centre de les nostres tradicions. Com a rosariera i formant part de la Junta, tinc el plaer de ser cambrera de la nostra Moreneta, així com de participar en l’organització de l’Ofrena, fet que em permet viure aquest acte tan significatiu des d’una perspectiva encara més propera i especial. A més, m’agradaria destacar el ball de plaça, un dels actes més arrelats i representatius de la nostra cultura popular.
Estàs estudiant Criminologia a la Universitat Jaume I… Quin curs fas en l’actualitat i quina és la teua vocació de cara al futur? A què vols dedicar-te?
Ara estic cursant tercer curs del grau en Criminologia a la Universitat Jaume I. La meua vocació de cara al futur és poder opositar per a inspectora de policia, amb l’objectiu de dedicar-me al servei públic.
Quina vinculació tens amb les que seran les teues dames?
A qui més conec és a Marta Usó, ja que és una persona molt implicada en les tradicions, associacions i congregacions del poble, i per tant hem coincidit tant en actes oficials del poble com en l’àmbit social. També conec a Paula Costa gràcies al Rosari, perquè les dos formàvem part del grup de danses, una experiència que de menudes ens va unir. A la resta de membres les conec del poble, però estic convençuda que aquesta vivència farà que ens coneguem molt més i que es cree un vincle especial entre nosaltres.
La teua família està vinculada d’alguna manera a la festa? Tens antecedents de reines o festeres?
Com ja he comentat, els meus pares formen part de la Penya Casal i Punt, on he aprés des de xiqueta el que significa la germanor i el fet de conviure al carrer. Però a més, la meua família està profundament vinculada a les nostres tradicions religioses; tots som membres de l’Associació de Filles de Maria del Rosari, un vincle que m’ha ensenyat a estimar les nostres arrels i la nostra fe. Finalment, el somni de ser representant de Vila-real és quasi una tradició compartida en casa. Tinc el referent de les meues dos cosines, que van tindre l’honor de ser dames de la cort en els anys 2012 i 2022. Haver viscut de prop la seua il·lusió i el seu compromís amb el poble és, sens dubte, el que m’ha espentat a voler viure hui aquesta experiència tan especial.
Dels teus familiars, quins o quines són les que et fan de guia en este procés per a convertir-te en la reina de les festes de Vila-real de 2026? I a qui creus que li fa més il·lusió el teu càrrec representatiu, a banda de tu, lògicament?
Els meus pares són qui fan possible que jo puga complir aquest somni i qui m’acompanyen en cada pas amb tot el seu amor i esforç. A més, les meues ties i cosines estan molt involucrades i viuen cada preparatiu i cada detall amb una entrega i una il·lusió que em fan estar molt agraïda. D’altra banda, encara que sé que a tots els fa una alegria immensa, crec que a ma mare és a qui més il·lusió li fa. Veure la seua cara de felicitat mentre m’ajuda amb els preparatius és un dels millors regals que em dona tot açò.
Quins són els aspectes positius i quins negatius o millorables de la teua ciutat, Vila-real?
El que més m’agrada de Vila-real és que, tot i ser una ciutat amb moderna i actual, encara conserva intacta eixa ànima de poble. És eixe sentiment de proximitat el que fa que les nostres festes siguen úniques; tenim una programació tan diversa que convida a participar persones de totes les edats, fomentant una germanor que ens unix a tots. D’altra banda, com a aspecte a millorar, més que negatiu, crec que el gran creixement que ha tingut Vila-real en els últims anys fa que, de vegades, eixa participació es disperse. El meu desig seria que eixa gran quantitat de veïns i veïnes que som ara no es limite només a viure la festa al carrer, sinó que també s’involucre i conega de prop els actes oficials i tradicionals, que són els que realment donen sentit.
I a les festes patronals… afegiries o llevaries algun acte?
Crec que les festes estan molt bé organitzades tal com són, ja que reflecteixen perfectament les nostres tradicions. Tot i això, estic segura que, amb el gran treball que fa la Junta de Festes, sempre hi haurà idees i propostes per a millorar-les i fer que siguen encara més especials per a tots i totes.
Com et definiries a tu mateixa?
Em definiria com una persona compromesa i empàtica i amb molta il·lusió per tot allò que faig. Soc sociable i m’agrada implicar-me en les tradicions i activitats del poble. Al mateix temps, tinc constància i responsabilitat, qualitats que crec que són importants tant en la vida quotidiana com en el fet de representar Vila-real.
Quin és el missatge que llances a la ciutadania de cara a les festes?
El meu missatge per a la ciutadania és que gaudisquen al màxim de les nostres festes, que participen i visquen cada acte amb il·lusió i orgull del nostre poble. Que celebrem junts les nostres tradicions, que ens apropem als nostres patrons i que compartim moments de convivència i alegria amb família i amics.
