Mediterráneo recibe la Medalla de Oro de Vila-real por un siglo de compromiso con la ciudad

El Ayuntamiento de Vila-real ha entregado la Medalla de Oro de la ciudad al periódico Mediterráneo en reconocimiento a sus 100 años de trayectoria como referente informativo de la provincia de Castellón y cronista privilegiado de la evolución social, económica y cultural del municipio. La distinción fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal.

Con un siglo de historia, Mediterráneo ha sido testigo y altavoz de los principales acontecimientos de Vila-real, reforzando su vínculo con la ciudad especialmente desde 1987, año en el que puso en marcha una edición específica dedicada al municipio. El consistorio ha destacado la labor de su equipo humano y el valor de un periodismo cercano y comprometido con el territorio, que ha contribuido a consolidar la identidad local y a preservar la memoria colectiva.

Junto al diario Mediterráneo, el Ayuntamiento ha otorgado también la Medalla de Oro a las empresas Vidres, Grúas Tomás y Sucesores de Santiago Manzanet, así como al Hospital Universitario de la Plana, en reconocimiento a su aportación al desarrollo económico, social y de servicios de Vila-real. Además, se ha concedido la Medalla de la Ciudad en grado de Honor al empresario José Vicente Tomás, por su destacada trayectoria en el ámbito de la cerámica y la innovación tecnológica.

Las trayectorias de los condecorados Durante el acto de entrega de las Medallas de Oro de la ciudad de Vila-real, el edil de Relaciones Institucionales, Diego Vila, ha sido el encargado de leer los acuerdos y desgranar los méritos de cada uno de los galardonados. Del Hospital Universitari de la Plana , Vila ha destacado que se trata de “un centro sanitario de referencia que ha cumplido 25 años de trayectoria, ofreciendo atención sanitaria de calidad a cerca de 190.000 personas de la Plana Baixa y el Alto Mijares. En especial, el concejal ha puesto en valor su papel fundamental durante la pandemia de la covid-19, así como su tarea asistencial, docente e investigadora, que lo han consolidado como un pilar esencial del sistema sanitario valenciano.

De Grúas Tomás , ha subrayado los 50 años de historia de esta empresa familiar vila-realense, convertida en un referente nacional e internacional en el sector de la elevación. Ha remarcado su apuesta constante por la seguridad, la innovación y la sostenibilidad, así como la capacidad de crecer y liderar grandes proyectos sin perder nunca las raíces ni el compromiso con Vila-real y su gente.

En cuanto a Vidres , el edil ha resaltado la trayectoria de este grupo empresarial líder mundial en la fabricación de fritas, esmaltes y colores cerámicos, con presencia internacional y medio siglo de historia. Vila ha destacado que Vidres es un ejemplo de empresa familiar que ha sabido combinar con éxito la innovación, la internacionalización y la responsabilidad social, llevando el nombre de Vila-real en todo el mundo.

De Sucesores de Santiago Manzanet , Vila ha puesto en valor su casi centenaria trayectoria en el sector eléctrico y su papel clave en la modernización de la ciudad. El concejal ha incidido en su contribución a la formación de generaciones de profesionales, así como en el hecho de ser un proyecto familiar profundamente arraigado en Vila-real, a sus tradiciones y siempre en vanguardia tecnológica.

Respecto al periódico Mediterráneo , el edil ha destacado que se trata de una cabecera de referencia en la provincia de Castelló, que celebra 100 años de historia informando con proximidad, rigor y compromiso social. Ha subrayado su papel como testigo directo de la vida política, social, cultural y deportiva de Vila-real, que cuenta con edición exclusiva y portada propia desde 1987, y de toda la provincia a lo largo de un siglo.

Finalmente, en referencia a José Vicente Tomás Claramonte, distinguido con la Medalla de Honor de la Ciudad, el concejal ha remarcado la trayectoria de este ingeniero y empresario vila-realense, fundador de Kerajet, empresa pionera y líder mundial en tecnología de impresión digital industrial. Vila ha destacado su papel como referente en innovación, emprendimiento y sostenibilidad, así como su contribución decisiva a situar Vila-real como núcleo tecnológico del sector cerámico a escala internacional.

El acto oficial de entrega de los reconocimientos ha tenido lugar en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. El director del periódico de Castellón, Ángel Báez, ha recogido el premio y en la gala también se ha reconocido el trabajo del incombustible redactor de Vila-real, Josep Carda. Por su parte, la gerente del Hospital de la Plana, Ana María Gimeno, ha recogido la medalla otorgada al centro sanitario; Alejandro Bellido, la de Grúas Tomás; Joaquín Font de Mora, la concedida a Vidres; Y Enrique Manzanet, la de Sucesores de Santiago Manzanet. Además, el alcalde ha dado la Medalla de Honor de la ciudad al empresario José Vicente Tomás, fundador de Kerajet.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha destacado que “estos reconocimientos no son un acto de vanidad, sino una herramienta para crear referentes y poner en valor ejemplos de trabajo, esfuerzo, humildad, innovación y compromiso con la ciudad”. Y ha remarcado que “Vila-real es una ciudad hecha a sí misma, que ha sabido avanzar gracias a un proyecto colectivo compartido, y las personas y entidades galardonadas representan mejor que nadie esos valores”.

Durante su discurso de conclusión, el munícipe ha subrayado que “detrás de cada proyecto de éxito siempre hay personas, liderazgos valientes y muchas caídas superadas”. “Hoy agradecemos vuestro trabajo, aprendemos de vuestro ejemplo y reafirmamos nuestro compromiso con una Vila-real más innovadora, sostenible, solidaria e inclusiva”, ha afirmado Benlloch, que ha concluido que “cuando trabajamos juntos y juntas, Vila-real avanza”.