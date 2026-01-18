Mediterráneo recibe la Medalla de Oro de Vila-real por un siglo de compromiso con la ciudad

El Ayuntamiento de Vila-real ha concedido la Medalla de Oro de la ciudad al periódico Mediterráneo en reconocimiento a sus cien años de trayectoria como referente informativo de la provincia de Castellón y cronista privilegiado de la evolución social, económica y cultural del municipio. La distinción fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal.

Con un siglo de historia, Mediterráneo ha sido testigo y altavoz de los principales acontecimientos de Vila-real, reforzando su vínculo con la ciudad especialmente desde 1987, año en el que puso en marcha una edición específica dedicada al municipio. El consistorio ha destacado la labor de su equipo humano y el valor de un periodismo cercano y comprometido con el territorio, que ha contribuido a consolidar la identidad local y a preservar la memoria colectiva.

Junto al diario Mediterráneo, el Ayuntamiento ha otorgado también la Medalla de Oro a las empresas Vidres, Grúas Tomás y Sucesores de Santiago Manzanet, así como al Hospital Universitario de la Plana, en reconocimiento a su aportación al desarrollo económico, social y de servicios de Vila-real. Además, se ha concedido la Medalla de la Ciudad en grado de Honor al empresario José Vicente Tomás, por su destacada trayectoria en el ámbito de la cerámica y la innovación tecnológica.

El acto oficial de entrega de los reconocimientos ha tenido lugar en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. El director Ángel Báez ha recogido el premio y en la gala también se ha reconocido el trabajo del incombustible redactor de Vila-real, Josep Carda.