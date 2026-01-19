Vila-real habilita una oficina especial para la tramitación de bonificaciones en la tasa de residuos

El Ayuntamiento de Vila-real habilitará, a partir del próximo lunes, 26 de enero, una oficina específica de atención y tramitación de las bonificaciones en la tasa de residuos en la Casa dels Mundina, en plena calle Major Sant Jaume, "con el objetivo de garantizar una atención ordenada y accesible a la ciudadanía y mejorar la gestión de este trámite", aseguran desde el consistorio. Una oficina que funcionará como dispositivo extraordinario y temporal hasta el 31 de marzo centralizando en un único espacio toda la información, asesoramiento y presentación de instancias relacionadas con esta tasa municipal. El horario de atención será de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Imagen de una de las reuniones de coordinación del Ayuntamiento previa a la apertura de la oficina para tramitar las bonificaciones en la tasa de basuras. / Mediterráneo

La puesta en marcha de este servicio responde a la voluntad del consistorio de descongestionar el ayuntamiento para evitar colas y prevenir el colapso de los servicios de registro y gestión tributaria mediante una organización clara que permita tramitar las solicitudes para beneficiarse de las reducciones en la tasa de basuras con mayor agilidad y seguridad. La vicealcaldesa y edila de Servicios Públicos, Maria Fajardo, explica que esta oficina "es el resultado de un trabajo de coordinación entre diferentes departamentos municipales, con el fin de poner las personas en el centro y ofrecer una respuesta eficaz y comprensible a la ciudadanía en un proceso administrativo que puede generar dudas y preocupación, especialmente siendo el primer año en el que se pueden tramitar las bonificaciones”.

Personal formado y especializado

El servicio que se abrirá en la Casa dels Mundina contará con personal formado y especializado para garantizar una atención integral desde el primer momento, con funciones diferenciadas que permitirán informar, orientar, revisar documentación y hacer las solicitudes sin necesidad de derivar a las personas a otros edificios municipales. De este modo, la ciudadanía podrá resolver todos los trámites vinculados a las bonificaciones de la tasa de residuos en un mismo espacio, con atención directa y acompañamiento personalizado, especialmente en los casos más complejos.

Díptico editado por el Ayuntamiento de Vila-real para informar de la apertura de la oficina para la tasa de residuos urbanos. / Mediterráneo

El Ayuntamiento ha trabajado también en la elaboración de materiales informativos claros como trípticos y contenidos de preguntas frecuentes con el fin de garantizar que la información llegue de manera comprensible y transparente a toda la población. Por otra parte, también se trabaja en la puesta en marcha de diferentes canales para la gestión de la cita previa, tanto de manera presencial como telefónica, y a través de la web municipal, reforzando así la accesibilidad al servicio.

La vicealcaldesa Fajardo incide en que, con esta iniciativa, "el Ayuntamiento se acerca a las necesidades reales de la ciudadanía, apostando por una organización flexible y temporal que permita dar respuesta a una situación concreta sin renunciar a la calidad del servicio público, a la tramitación de otros documentos municipales ni a la atención personalizada".