Vila-real lanza en Fitur su evento más internacional para atraer turismo: Te lo contamos

Vila-real vuelve a estar presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que arranca este miércoles y se alargará hasta el día 25, para poner en valor su identidad como ciudad de las artes de calle y reforzar su proyección cultural y turística a nivel nacional e internacional. Y lo hará promocionando el que es su evento mas internacional. Un evento cargado de cultura, creatividad y arte que atrae en cada una de sus ediciones a miles de personas.

Y es que Vila-real es una de las ciudades europeas con mayor número de compañías de teatro de calle, una singularidad que forma parte de su ADN cultural. No en vano, el himno, de 1910, refleja esta trayectoria cultural: Visca el poble, feliç bressol d’artistes. Un valor identitario y de enorme potencial cultural que, ahora, el Ayuntamiento quiere impulsar más si cabe para atraer un mayor número de visitantes.

Miles de personas siguen en cada edición las representaciones que se inclluyen en el FitCarrer. / Toni Losas

En este contexto, el Festival Internacional de Teatro de Calle (FITCarrer) alcanza este año su 38ª edición, consolidándose como un evento único en Europa al ser el único festival centrado exclusivamente en las artes de calle. Una apuesta que, tal y como destaca la vicealcaldesa y concejala de Cultura, Maria Fajardo, “define una manera de entender la cultura como un derecho y no como un privilegio, acercándola a toda la ciudadanía y convirtiendo el espacio público en un lugar de encuentro, reflexión y reivindicación social”.

Xarxa Teatre y Visitants

La delegación vila-realense en Fitur está encabezada por la propia Fajardo y cuenta con la participación del concejal de Relaciones Institucionales, Diego Vila; la directora del FITCarrer, Sara Recatalá, así como representantes de las compañías locales Xarxa Teatre y Visitants, cuyos integrantes realizarán diversas intervenciones artísticas durante el certamen para reforzar la visibilidad de la ciudad y del festival.

Xarxa Teatre, promotora y fundadora del FITCarrer, es una de las compañías más internacionales y ha sido clave en la proyección exterior de Vila-real. Sus patinadores y zancudos recorrerán Fitur para atraer la atención del público y repartir merchandising local, como mermelada de clementina de producción vila-realense. Por su parte, Visitants es responsable, junto a Producciones La Hormiga, del documental A peu de carrer, que muestra la evolución y el impacto social de las artes de calle. Además, gracias a la implicación de todas las compañías locales, se ha elaborado un vídeo promocional que refuerza esta apuesta cultural.

Doble objetivo

La presencia en Fitur persigue un doble objetivo: promocionar el FITCarrer como reclamo turístico, coincidiendo este año su programación con el puente del 1 de mayo, y ofrecer una alternativa al turismo de sol y playa mediante propuestas culturales singulares. “Queremos que Vila-real sea reconocida en el ámbito europeo por la numerosa presencia de las artes de calle, un proyecto emergente pero que puede tener una fuerte proyección internacional”, señala Fajardo.

La presentación oficial del FITCarrer, a cargo de la concejala de Cultura y la directora del festival, Sara Recatalá, tendrá lugar el jueves 22 de enero, a las 13.30 horas. Al respecto, la vicealcaldesa agradece “la coordinación de la Diputación provincial, así como la implicación y el trabajo conjunto del resto de departamentos municipales, que hacen posible que Vila-real acuda a Fitur con una propuesta sólida, coherente y fiel a su identidad cultural”.