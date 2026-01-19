Vila-real lanza en Fitur su evento más internacional para atraer turismo: Te lo contamos
La vicealcaldesa, Maria Fajardo, encabezará la delegación vila-realense, junto al edil Diego Vila, en la feria de este año, que se desarrolla del 21 al 25 de enero
Vila-real vuelve a estar presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que arranca este miércoles y se alargará hasta el día 25, para poner en valor su identidad como ciudad de las artes de calle y reforzar su proyección cultural y turística a nivel nacional e internacional. Y lo hará promocionando el que es su evento mas internacional. Un evento cargado de cultura, creatividad y arte que atrae en cada una de sus ediciones a miles de personas.
Y es que Vila-real es una de las ciudades europeas con mayor número de compañías de teatro de calle, una singularidad que forma parte de su ADN cultural. No en vano, el himno, de 1910, refleja esta trayectoria cultural: Visca el poble, feliç bressol d’artistes. Un valor identitario y de enorme potencial cultural que, ahora, el Ayuntamiento quiere impulsar más si cabe para atraer un mayor número de visitantes.
En este contexto, el Festival Internacional de Teatro de Calle (FITCarrer) alcanza este año su 38ª edición, consolidándose como un evento único en Europa al ser el único festival centrado exclusivamente en las artes de calle. Una apuesta que, tal y como destaca la vicealcaldesa y concejala de Cultura, Maria Fajardo, “define una manera de entender la cultura como un derecho y no como un privilegio, acercándola a toda la ciudadanía y convirtiendo el espacio público en un lugar de encuentro, reflexión y reivindicación social”.
Xarxa Teatre y Visitants
La delegación vila-realense en Fitur está encabezada por la propia Fajardo y cuenta con la participación del concejal de Relaciones Institucionales, Diego Vila; la directora del FITCarrer, Sara Recatalá, así como representantes de las compañías locales Xarxa Teatre y Visitants, cuyos integrantes realizarán diversas intervenciones artísticas durante el certamen para reforzar la visibilidad de la ciudad y del festival.
“El Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real define una manera de entender la cultura como un derecho y no como un privilegio, acercándola a toda la ciudadanía y convirtiendo el espacio público en un lugar de encuentro, reflexión y reivindicación social”
Xarxa Teatre, promotora y fundadora del FITCarrer, es una de las compañías más internacionales y ha sido clave en la proyección exterior de Vila-real. Sus patinadores y zancudos recorrerán Fitur para atraer la atención del público y repartir merchandising local, como mermelada de clementina de producción vila-realense. Por su parte, Visitants es responsable, junto a Producciones La Hormiga, del documental A peu de carrer, que muestra la evolución y el impacto social de las artes de calle. Además, gracias a la implicación de todas las compañías locales, se ha elaborado un vídeo promocional que refuerza esta apuesta cultural.
Doble objetivo
La presencia en Fitur persigue un doble objetivo: promocionar el FITCarrer como reclamo turístico, coincidiendo este año su programación con el puente del 1 de mayo, y ofrecer una alternativa al turismo de sol y playa mediante propuestas culturales singulares. “Queremos que Vila-real sea reconocida en el ámbito europeo por la numerosa presencia de las artes de calle, un proyecto emergente pero que puede tener una fuerte proyección internacional”, señala Fajardo.
La presentación oficial del FITCarrer, a cargo de la concejala de Cultura y la directora del festival, Sara Recatalá, tendrá lugar el jueves 22 de enero, a las 13.30 horas. Al respecto, la vicealcaldesa agradece “la coordinación de la Diputación provincial, así como la implicación y el trabajo conjunto del resto de departamentos municipales, que hacen posible que Vila-real acuda a Fitur con una propuesta sólida, coherente y fiel a su identidad cultural”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- Castelló celebra este domingo la festividad de Sant Antoni con la mirada puesta en el cielo. Los actos
- El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
- Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: 'Una gran oportunidad
- La llegada de la borrasca Harry eleva la alerta en Castellón: Ojo con la lluvia y la nieve
- Aemet activa el 'aviso especial de fenómeno adverso' ante la llegada de la borrasca 'Harry' a Castellón
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así