Fiestas de Sant Pasqual 2026 en Vila-real: No habrá encierro de toros cerriles

Cuando faltan aún 17 semanas para que arranquen en Vila-real las primeras fiestas patronales, las dedicadas a Sant Pasqual, empiezan a conocerse algunos detalles de los preparativos y algunas de las decisiones que se tomen desde la Junta de Festes y el Ayuntamiento respecto a los alrededor de 200 actos que se incluirán en el programa para los festejos de mayo.

Unos festejos que, en este 2026, se iniciarán de forma tardía, por cuanto será el viernes, 15 de mayo cuando se dé el pistoletazo oficial. Y es que, en esta ocasión, el mismo día de Sant Pasqual (17 de mayo) cae en domingo, lo que obliga a realizar cambios importantes, al menos por lo que respecta al primer fin de semana festivo.

En este contexto, uno de los espectáculos taurinos por excelencia de las fiestas sampascualinas, que se viene desarrollando el primer sábado, será el protagonista del cambio más importante en lo relativo a este tipo de espectáculos.

Se trata del encierro de toros cerriles que, para no interferir en el conjunto de eventos oficiales que se llevarán a cabo el 16 de mayo (que será el primer sábado festivo), se ha decidido trasladar al 5 de septiembre, coincidiendo con el primer sábado festivo de las celebraciones con las que Vila-real honra a su patrona, la Mare de Déu de Gràcia. Así lo ha confirmado a preguntas de Mediterráneo el presidente de la Comissió del Bou, Toni Sánchez.

Imagen de la página que el periódico 'Mediterráneo' dedicó en el 2013 al primero de los encierros de cerriles de los dos programados para las fiestas de la Mare de Dér de Gràcia. / Mediterráneo

Para encontrar un caso similar de entrada de toros cerriles en las fiestas de la patrona hay que remontarse al año 2013, cuando se llevaron a cabo dos, uno de la Junta de Festes y la Comissió de Penyes y otro patrocinado por dos asociaciones taurinas. Aun así, con anterioridad también hubo encierro en las celebraciones de la Mare de Déu de Gràcia en los años 2008 y 2009.

El porqué del traslado

El porqué del traslado del evento a septiembre se justifica en que el primer sábado festivo de las fiestas de Sant Pasqual las peñas se vuelcan en la ofrenda floral al patrón, ya que en este 2026 es la víspera del día grande. Una situación que, además de afectar al encierro también obligará a adelantar o retrasar tanto la propia ofrenda como el festejo vespertino del bou al carrer, en el que solo se exhibirán uno o dos toros, a diferencia de otros años en los que se soltaban en la vila cuatro de los astados que participaban en el encierro matinal.

De esta forma, el municipio da, de manera casi inédita, la vuelta a la cantidad de astados que sufraga el Ayuntamiento, de manera que en mayo que serán tres y en septiembre los seis del encierro, según apunta Sánchez. Además, a estos hay que sumar los dos que aporta la Comissió de Penyes en cada uno de los festejos patronales y los de las entidades taurinas que decidan hacer lo propio.