Vila-real renueva el convenio con la AVL para impulsar el uso del valenciano

El Ayuntamiento de Vila-real ha renovado el acuerdo de colaboración con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), con el fin de continuar con las iniciativas que se llevan a cabo desde diferentes departamentos del consistorio y, en especial, desde la Concejalía de Normalització Lingüística, para fomentar el aprendizaje y uso del valenciano en todos los ámbitos sociales, además de impulsar actividades culturales y divulgativas sobre la historia de la ciudad.

El edil del área, Santi Cortells, y la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, han rubricado el convenio, que se renueva cada cuatro años, y que contempla la colaboración entre ambas instituciones para promover el uso del valenciano, así como acercar la actividad cultural e investigadora del organismo estatutario normativo a Vila-real. “La prórroga de este convenio con la AVL es una muestra de continuidad institucional y madurez democrática. Ante los discursos de confrontación, nosotros apostamos por la colaboración, la pedagogía y el respeto a las instituciones”, señala Cortells.

El edil, Santi Cortells: la presidenta de la AVL, Verònica Cantó; y la técnica de la Concejalía de Normalització Lingüística de Cila-real, Carme Martí, tras la firma del acuerdo. / Mediterráneo

Con este acto, celebrado en el Monestir de Sant Miquel dels Reis, sede de la AVL, se reivindica la fuerte y estrecha relación del Ayuntamiento con este ente, que desde 2006 está reconocida como el único organismo competente en la regulación del valenciano. Hay que recordar que Vila-real es una de las primeras ciudades valencianas que impulsó la creación de un servicio de Normalización Lingüística en 1995, que en 1999 se convirtió en Concejalía.

Cortells ha recordado que “Vila-real es, históricamente, un municipio pionero en normalización lingüística, y hoy continúa siendo el municipio que más invierte de manera sostenida en su patrimonio lingüístico: el valenciano. Lo hacemos con hechos, con presupuesto y con una voluntad clara de servicio público”.

Acuerdo desde el 2012

La Acadèmia Valenciana de la Llengua inició un proyecto de colaboración con los ayuntamientos más significativos de la Comunitat Valenciana a fin de adoptar medidas de promoción de la lengua en el ámbito local para realizar actuaciones de fomento del valenciano. Uno de los primeros acuerdos suscritos fue con el Ayuntamiento de Vila-real, firmado el 2 de octubre del 2012 —con una vigencia de cinco años—, prorrogado por cuatro años más el 29 de diciembre del 2017 y firmado de nuevo el 24 de enero del 2022.

“Desde Vila-real defendemos el valenciano no por ninguna moda ni por ninguna confrontación, sino porque es patrimonio cultural, herramienta de cohesión social y derecho de la ciudadanía. Nuestro compromiso con la AVL es un compromiso con el rigor, con la seguridad jurídica y con la convivencia lingüística. Defender el valenciano es defender la historia, la identidad y el futuro de Vila-real. Y hacerlo de la mano de la Acadèmia Valenciana de la Llengua es garantizar que esta defensa se hace con criterios científicos, con consenso y con plena legitimidad estatutaria”, ha afirmado el responsable de Normalización Lingüística.

Entre las actividades que se realizan en Vila-real para fomentar el aprendizaje y uso del valenciano están los cursos para madres y padres y los destinados a personas llegadas de otros países. / Mediterráneo

En el convenio que se prorroga ahora y que se rubricó en enero del 2022, el Ayuntamiento de Vila-real se compromete a nombrar y rotular la toponimia local en valenciano; facilitar a la AVL instalaciones municipales para la realización de actividades culturales; coorganizar jornadas sobre la figura de Jaume I; ofrecer al menos un 50% de la oferta cultural y formativa local en valenciano; fomentar la presencia del valenciano en actividades deportivas y promocionar los conocimientos del valenciano entre el personal municipal.

Asesoramiento y subvenciones

Por su parte, la AVL asume el asesoramiento lingüístico al personal del Ayuntamiento así como a la Junta de Fiestas y la Comissió de Penyes; la provisión de las publicaciones del organismo autonómico a las bibliotecas municipales; la inclusión de Vila-real en las actividades culturales y de promoción del idioma organizadas por la entidad, y las líneas de subvención para fomentar la lengua.

“No hay ningún proyecto de ciudad sólido que renuncie a su lengua. Por eso, Vila-real continuará siendo un referente en la promoción, el uso y la dignificación del valenciano, a pesar de los intentos de desinformación o ataque político sin base real. Los intentos de erosionar o desacreditar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua no tienen ninguna base científica ni legal. La lengua no se defiende con ruido ni con consignas, sino con conocimiento, instituciones sólidas y políticas públicas responsables”, concluye Cortells.