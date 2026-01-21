Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cazados acampando en el Termet de Vila-real: la Policía Local obliga a desmontar una tienda

La acampada está totalmente prohibida con el objetivo de preservar el entorno natural

Paraje del Termet de Vila-real.

Paraje del Termet de Vila-real. / MEDITERRÁNEO

Merche Martinavarro

La Policía Local de Vila-real ha intervenido este fin de semana en el Paraje del Ermitorio de la Virgen de Gracia tras detectar a dos personas acampando con una tienda de campaña en una zona donde esta práctica está expresamente prohibida.

Según ha informado el cuerpo policial a través de sus redes sociales, los agentes sorprendieron a los ocupantes durante una inspección rutinaria y les comunicaron la normativa municipal que prohíbe la acampada en todo el término municipal, especialmente en el entorno natural del Termet.

Tras ser informadas, las dos personas procedieron a desmontar de inmediato la tienda de campaña y abandonaron el lugar sin que se registraran incidentes ni sanciones adicionales.

Desde la Policía Local han querido recordar a la ciudadanía que el Paraje del Termet es un espacio protegido y que la acampada está totalmente prohibida con el objetivo de preservar el entorno natural y garantizar la convivencia y la seguridad de todos los visitantes.

Termet y Ermita

El paraje natural del Termet de la Mare de Déu de Gràcia, que toma el nombre de la ermita que la ciudad dedica a la patrona, es el pulmón verde de Vila-real y punto de referencia y encuentro de la vecindad, en particular en los meses de verano. Las áreas municipales de Ermita i Termet tienen como tarea fundamental el mantenimiento y difusión del paraje municipal del Termet y el entorno de la ermita de la Mare de Déu de Gràcia.

También es objetivo de estos departamentos el fomento de los valores ambientales y el impulso del paraje del Termet como lugar de encuentro social y con nuestro entorno natural más próximo. Fruto de esta inquietud, el departamento tiene también entre sus funciones el desarrollo de campañas y actividades de difusión y conocimiento de la naturaleza a través del Centro de Educación Ambiental El Termet.

