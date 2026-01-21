Cazados acampando en el Termet de Vila-real: la Policía Local obliga a desmontar una tienda

La Policía Local de Vila-real ha intervenido este fin de semana en el Paraje del Ermitorio de la Virgen de Gracia tras detectar a dos personas acampando con una tienda de campaña en una zona donde esta práctica está expresamente prohibida.

Según ha informado el cuerpo policial a través de sus redes sociales, los agentes sorprendieron a los ocupantes durante una inspección rutinaria y les comunicaron la normativa municipal que prohíbe la acampada en todo el término municipal, especialmente en el entorno natural del Termet.

Tras ser informadas, las dos personas procedieron a desmontar de inmediato la tienda de campaña y abandonaron el lugar sin que se registraran incidentes ni sanciones adicionales.

Desde la Policía Local han querido recordar a la ciudadanía que el Paraje del Termet es un espacio protegido y que la acampada está totalmente prohibida con el objetivo de preservar el entorno natural y garantizar la convivencia y la seguridad de todos los visitantes.