Suma y sigue: Más cambios en Vila-real para las fiestas de Sant Pasqual en dos eventos emblemáticos

Más cambios a la vista para las próximas fiestas de Sant Pasqual en Vila-real, que se desarrollarán del 15 al 24 de mayo. Y es que el efecto de que el primer domingo de los festejos sea, a su vez, el día grande del patrón está obligando a la Junta de Festes, el Ayuntamiento y la Comissió de Penyes a cuadras los actos que deberían sucederse el primer fin de semana festivo, con el objetivo de no solapar los eventos en unas jornadas cargadas de ellos, especialmente de los más tradicionales e institucionales.

Y es que, si ayer el periódico Mediterráneo informaba del traslado del encierro de toros cerriles, que se llevará a cabo en las celebraciones patronales de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre, ahora los cambios afectan directamente a al algunas más que consolidadas que organiza la Comissió de Penyes.

Es el caso de la multitudinaria cabalgata que llena las calles de color y música el primer día de los festejos sampascualinos. El problema este año surge teniendo en cuenta que esa misma tarde se celebra la procesión por el patrón, lo que impide llevar a cabo el desfile lúdico esa misma tarde.

El lunes de Xulla es festivo oficial

Es por ello que la junta directiva de los peñistas apuesta porque este acto tenga lugar por la noche, máxime teniendo en cuenta que el lunes de la Xulla, 18 de mayo, se declaró festivo por el pleno de la corporación municipal. Con todo, la modificación del horario no se hará oficial hasta que lo apruebe la asamblea de la Comissió de Penyes que, muy probablemente, lo ratificará en la primera quincena del próximo mes de febrero. Precisamente, por ser festivo oficial el lunes, 18, tras la cabalgata se organizará la actuación de una orquesta, atendiendo que la fiesta puede alargarse hasta las 4.30 horas, como establece la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana.

La cabalgata del 2009 ya se llevó a cabo por la noche, también por la coincidencia con el día grande de Sant Pasqual, y contó con una multitudinaria participación. / Mediterráneo

No es la primera vez que se toma esta excepcional determinación, de manera que a la hora de encontrar años en los que la cabalgata tuviera un carácter nocturno, hay que remontarse al 2009, cuando el periodo de festejos de Sant Pasqual coincidió con el de este 2026, es decir, del 15 al 24 de mayo. Y también se llevó a cavo este desfile por la noche 11 años antes, en 1198.

No es el único cambio a que obliga el hecho de que la festividad de Sant Pasqual caiga en domingo, por cuando el día anterior (sábado, 14) la entidad que agrupa a un centenar de peñas de la ciudad es la encargada de organizar la participativa ofrenda al patrón. La consecuencia de ello es que el también tradicional concurso de paellas para peñas de los primeros sábados festivos se traslada al segundo sábado (día 23). Una decisión que también está pendiente de su ratificación por la asamblea.

Los conciertos festivos, para el 20 de febrero

Por otra parte, la Junta de Festes de Vila-real ha anunciado para el próximo 20 de febrero, y en el marco de las fiestas fundacionales de la ciudad, la celebración del evento que se estrenó el pasado año para anunciar los conciertos de las dos celebraciones patronales del 2026. Como ya ocurrió en el 2025, la cita será a partir de las 19.30 horas, en la plaza Major, y en ella se reproducirán en la pantalla existente en la fachada del ayuntamiento las imágenes de los artistas y grupos que actuarán en Sant Pasqual y la Mare de Déu de Gràcia.

Además, el evento se completará con la música en directo del pinchadiscos vila-realense Xavi Martínez.