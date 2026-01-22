Más de 1.300 estudiantes se examinan en la UNED de Vila-real en una convocatoria de "récord"

La sede de la UNED de Castellón en Vila-real acoge estos días a más de 1.300 estudiantes que realizan los exámenes presenciales del curso 2025/2026, una cifra "récord" que el propio centro califica como “la más alta registrada hasta ahora”.

Las pruebas se desarrollan entre el 19 de enero y el 6 de febrero, periodo en el que la sede vila-realense recibe un flujo constante de alumnado procedente de distintos puntos de la provincia para examinarse. Desde la UNED señalan que se trata de “la mayor afluencia de estudiantes jamás vivida” y que esta situación “consolida a Vila-real como uno de los centros neurálgicos de la UNED en Castellón”.

Según apunta la dirección del centro, este volumen de alumnado “podría incluso quedarse corto”, ya que con la apertura del plazo de matrícula en febrero se prevé la incorporación de nuevos estudiantes, lo que permitiría “superar la barrera de los 1.300 matriculados”.

Desde la UNED de Castelló se subraya el “esfuerzo organizativo y humano” realizado para dar respuesta a este número de exámenes y garantizar el desarrollo de las pruebas, así como el “compromiso y la constancia” del alumnado que opta por la formación universitaria a lo largo de la vida.

El centro afronta estas semanas de exámenes con lo que define como “orgullo e ilusión” y ha trasladado un mensaje de ánimo a los estudiantes que participan en la convocatoria.