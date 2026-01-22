Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto en la Casa dels Mundina

Desvelan el cartel de la 15ª edición de la peregrinación de Vila-real a Torrehermosa

La popular salida cuaresmal tendrá lugar este año el sábado 7 de marzo

Presentación en Vila-real del cartel de la 15ª edición de la peregrinación a Torrehermosa

Gabriel Utiel

David Donaire

Vila-real

La Casa dels Mundina ha acogido este miércoles por la tarde el acto de presentación del cartel de la 15ª edición de la peregrinación cuaresmal a Torrehermosa,  población natal de Sant Pasqual, patrón de Vila-real.

Una actividad que arrancó como una experiencia devocional y que ha conseguido afianzarse como uno de los eventos con fiel participación cada año en este municipio de Zaragoza.

Esta vez, la peregrinación tendrá lugar el sábado 7 de marzo, como antesala de la Semana Santa, como viene siendo habitual.

Foto de familia de la presentación del cartel.

Exposición fotográfica

Conscientes del simbolismo de cumplir ya 15 años, la Confraria de la Puríssima Sang, que son quienes se encargan de representar por las calles de Torrehermosa el tradicional vía crucis con vestimentas de época, ha incorporado una gran novedad para celebrar esta efeméride. En concreto, este año habrá una exposición fotográfica, titulada 15 anys, 15 estacions. De la creu a la llum, que podrá visitarse tanto en Vila-real como en la localidad maña en un espacio aún por determinar durante las fechas próximas a la peregrinación.

Imagen de detalle del cartel.

Repaso de estas 15 ediciones

Durante el acto, el presidente de la cofradía, Felipe Monfort, ha hecho un pequeño repaso de estos 15 años de la peregrinación, cuya primera edición tuvo lugar en 2010 (hubo un paréntesis obligado por la pandemia en 2020 y 2021).

Monfort ha recordado que los dos primeros años solo leían las estaciones y aún no las representaban al no disponer aún de las vestimentas necesarias, de modo que fue a partir de la tercera convocatoria cuando los cofrades de la Sang empezaron a escenificar diferentes momentos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En la actualidad, ya se representan todas las estaciones del vía crucis.

Por último, antes de presentar el cartel, el presidente de la entidad ha agradecido a los ayuntamientos de Vila-real y Torrehermosa, a los peregrinos que les han acompañado durante este periplo (de procedencias tan diversas como Vila-real, Burriana, les Alqueries, Alfondeguilla o Cofrentes, Valencia) y a todas las personas que participan en el vía crucis y están detrás del evento por conseguir que todo pueda hacerse según lo previsto año tras año. También ha querido acordarse de aquellos que empezaron esta andadura y ahora ya no están.

