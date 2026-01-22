Cómo enseñar mejor según la ciencia: Vila-real reúne a expertos universitarios en sus segundas jornadas educativas

Vila-real acogerá este viernes y sábado sus segundas jornadas educativas, organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con la UNED, centradas en las prácticas educativas basadas en la evidencia científica. La iniciativa está dirigida al personal docente y busca ofrecer formación actualizada en metodologías inclusivas e innovadoras.

La concejala de Educación, Anna Vicens, ha señalado que estas jornadas pretenden trasladar al aula conocimientos respaldados por la investigación científica y dar respuesta a algunas de las dificultades cotidianas del profesorado. Según ha explicado, el programa se ha diseñado en coordinación con los orientadores de los centros educativos del municipio, que han contribuido a identificar las principales necesidades formativas.

Cartel de las segundas jornadas educativas de Vila-real. / Mediterráneo

La primera sesión se celebrará este viernes a partir de las 16.30 horas. Tras la bienvenida institucional, la catedrática de la Universidad Complutense de Madrid Carmen Alba Pastor ofrecerá la ponencia Aportaciones del DUA en la transformación de la enseñanza hacia prácticas inclusivas. A continuación, el orientador educativo y profesor asociado de la Universitat de València Leoncio Montolio Rando abordará las estrategias didácticas avaladas por la neurociencia.

Las jornadas continuarán este sábado desde las 9.00 horas. A las 9.30 intervendrá Merche Marqués Andrés, profesora de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universitat Jaume I, con una conferencia centrada en la evaluación competencial desde la neurociencia. El programa se cerrará con la ponencia de Antonio Márquez Ordóñez, director y coordinador del Aula Desigual, sobre el uso del DUA en el desarrollo de competencias digitales.

Desde el consistorio, Vicens ha reafirmado la voluntad de seguir impulsando acciones formativas dirigidas al profesorado y orientadas a la mejora de la práctica educativa en las aulas de Vila-real.