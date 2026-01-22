La festa serà el dissabte 31 de gener
Fem Xulla penja el primer 'sold out' i apunta a superar l'afluència de l'any passat a Vila-real
Encara que el termini per a inscriure's encara segueix obert fins al dilluns, ja no hi ha tiquets disponibles per a la ubicació del Jardí de Jaume I, una de les sis ubicacions que han habilitat enguany
Fem Xulla comença a confirmar les bones sensacions de la seua segona edició fins i tot abans de celebrar-se. El macroesdeveniment festiu i gastronòmic d’hivern de Vila-real ja ha penjat el primer sold out en una de les seues principals ubicacions, la del jardí del Jaume I, quan encara falten dies per a la cita, prevista per al dissabte 31 de gener, a partir del migdia, com a avantsala de les festes fundacionals.
La gran acollida en la festa innovadora de l'any passat i l'ampliació d'espais enguany fan que tot apunta que superaran àmpliament els 3.500 assistents del 2025, ja que cal recordar que va hi haver persones que no van poder accedir als tiquets disponibles i que només van poder acudir al tardeo de la vesprada.
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana i Barris informen que la venda de tiquets avança també a molt bon ritme en la resta d’espais habilitats —parc del Pilar, parc de la Panderola, pàrquing d’Herarbo, jardí del Botànic Calduch i plaça del barri Melilla—, on encara queden places disponibles, tot i que amb una demanda elevada que fa preveure una alta participació global.
La regidora de l’àrea, Miriam Caravaca, assenyala que “les dades de venda confirmen l’interés que genera Fem Xulla i que l’ampliació d’espais en aquesta segona edició era necessària”, i ha remarcat que l’objectiu és “facilitar la participació del major nombre de persones possible i assegurar una bona organització a tots els barris”.
L’esdeveniment tornarà a combinar gastronomia i música en directe, amb sis zones repartides per la ciutat on s’habilitaran fogueres i diferents actuacions musicals. Des de l’organització es recorda que només estarà permés encendre foc als espais autoritzats, que comptaran amb llenya, taules i cadires.
Nou logotip
Com a novetat, Fem Xulla estrena enguany un nou logotip, una imatge renovada amb la qual l’Ajuntament pretén reforçar la identitat de l’esdeveniment i consolidar-lo com una marca pròpia dins del calendari festiu i gastronòmic de Vila-real.
Per a participar serà necessari adquirir un tiquet solidari al preu simbòlic d’1 euro, la recaptació del qual es destinarà íntegrament a l’Associació Espanyola Contra el Càncer de Vila-real. Els tiquets es poden adquirir a l’Ajuntament, a la Comissió de Penyes i en algunes associacions de veïns fins al pròxim dilluns o fins a completar l’aforament de cada zona.
A més, gràcies a la col·laboració de la Fundació Caixa Rural, les persones assistents disposaran de gots reutilitzables, reforçant el compromís amb la sostenibilitat.
