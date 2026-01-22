Vila-real deja en suspenso el convenio con Huawei tras el órdago de Bruselas a España

El órdago de Bruselas al Gobierno central para no contratar a Huawei tiene repercusiones en la provincia de Castellón. Este martes trascendió que la nueva Ley de Ciberseguridad que plantea la Comisión Europea pone en riesgo los contratos públicos que España a otorgado a la multinacional china, ya que "permitirá la eliminación obligatoria del riesgo de las redes de telecomunicaciones móviles europeas procedentes de proveedores de terceros países de alto riesgo", categoría en la que encuadra, entre otras empresas, a Huawei.

Una de las administraciones que potencialmente se ven afectadas por esta medida es el Ayuntamiento de Vila-real, que el 2 de abril de 2019 firmó un convenio con este gigante asiático de la industria tecnológica para convertir el municipio en una ciudad laboratorio en la que probar el desarrollo de su 5G en entornos urbanos.

Un acuerdo de colaboración "único en España" y que prometía erigir a los vila-realenses como "partícipes directos del diseño de las ciudades del futuro" después de haber conseguido por primera vez en 2011 el título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación (y que han ido revalidando), tal como desgranó el alcalde, José Benlloch, en aquel acto que tuvo lugar en el salón de plenos.

Noticia que publicó 'Mediterráneo' sobre la firma del convenio del Ayuntamiento con Huawei en abril de 2019. / Mediterráneo

Pero casi siete años después, la firma de ese convenio no se ha traducido en avances visibles para la ciudadanía y la anunciada implantacion de esa red 5G ha quedado en papel mojado por ahora.

Pandemia y dificultades económicas

La irrupción de la pandemia en marzo de 2020 (justo un año después de la rúbrica del acuerdo) y los continuados problemas económicos que arrastra el Ayuntamiento desde hace años han paralizado un acuerdo que no tiene visos de reactivarse a corto-medio plazo, más aún después de la propuesta que lanza la Comisión Europea de no contratar a Huawei.

Preguntado por Mediterráneo por el impacto que puede generar la medida en el futuro de este convenio, Benlloch cuenta que el Ayuntamiento y Huawei tenían que ir renovándolo cada año y "lo hemos dejado ahí, analizando la situación".

Al mismo tiempo, matiza que a pesar de que su desarrollo haya quedado en el aire, ninguna de las dos partes (ni el consistorio ni la multinacional china) tenía "alguna responsabilidad económica que obligara a aportar cuantías concretas".

Otra foto durante el acto de la firma del convenio, en abril de 2019. / Manolo Nebot

Última mención de forma pública

La última mención que se hizo sobre este asunto en un acto público fue en el pleno del pasado mes de septiembre, en el que el alcalde, a preguntas del portavoz del PP, Adrián Casabó, ya dejó caer que el acuerdo estaba en stand by y bastante aparcado.

Noticias relacionadas

«Llegó un bicho y nos paró el mundo. 2020, 2021, 2022 y en 2023 las elecciones (municipales). Y lo de Huawei, que si a China, que si a América... Hay cuestiones que son muy discutibles y están complicadas», afirmó Benlloch en esa sesión plenaria.