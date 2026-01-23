Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP exige un "plan real" para mejorar el asfaltado de Vila-real y "no parches que no solucionan el problema"

Casabó defiende que es "un tema prioritario porque afecta a la seguridad de las personas" y lamenta "la falta de planificación" de PSOE y Compromís

Bache en la calle Pintor Gumbau, frente al Pabelló Bancaixa.

Bache en la calle Pintor Gumbau, frente al Pabelló Bancaixa.

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Vila-real

El PP de Vila-real ha exigido al equipo de gobierno (PSPV-PSOE y Compomrís) un "plan de asfaltado real" ante la gran cantidad de baches que hay en diversas vías de la ciudad. “Pedimos que tengan una estrategia clara que corrija realmente los problemas que ocasionan estos hundimientos y que no actúen con parches, ya que esta manera de proceder se ha demostrado ineficaz”, ha señalado el portavoz popular, Adrián Casabó.

Los populares han registrado una propuesta al pleno de enero para que el gobierno de Benlloch “se ponga a trabajar en un plan integral de reasfaltado ante el mal estado del pavimento que presentan numerosas calles y avenidas de la ciudad y aumente la inversión para la conservación de los viales y caminos rurales. Es un tema prioritario, ya que la situación actual está ocasionando problemas tanto para conductores como para peatones. Aunque se parcheen estos baches como están haciendo en algunas zonas, en poco tiempo van a estar igual porque ya lo hemos vivido estos años”, ha indicado Casabó.

El líder del PP ha insistido en que “no es de recibo que PSOE y Compromís solo actúen cuando desde la oposición denunciamos los problemas y los vecinos muestran su malestar, lo que demuestra su falta de planificación y previsión. ¿O es que no se pasean por las calles de Vila-real y no son capaces de darse cuenta del estado en que se encuentran nuestras calles?”, se ha preguntado Casabó.

“Desgraciadamente, el mantenimiento de la ciudad no es una prioridad para el gobierno de Benlloch, a pesar de recaudar desde el año pasado más de 5 millones extra anuales por la nueva tasa de basuras implantada en nuestra ciudad”, ha lamentado Casabó.

