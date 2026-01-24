Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comunitat educativa s’implica en l’organització de la Festa per la Llengua 2026

Centres, famílies i entitats culturals coordinen a Vila-real la programació de la cita, que se celebrarà el 18 d’abril a la plaça Major

Durant la reunió s’ha presentat la informació general de la Festa per la Llengua.

Concha Marcos

Vila-real

La Festa per la Llengua 2026 va començar a prendre forma amb la reunió de coordinació celebrada a la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), una trobada que va reunir representants dels centres educatius, les seues AFA i associacions culturals amb l’objectiu de preparar conjuntament la programació de la jornada, prevista per al 18 d’abril a la plaça Major de Vila-real.

Durant la reunió es va presentar la informació general de la Festa per la Llengua, es va avançar la programació i es van abordar les diferents propostes d’activitats i tallers que formaran part del programa de mà. Un dels punts centrals de l’ordre del dia va ser la tria del dibuix i del logotip guanyadors, que apareixeran respectivament en la portada i la contraportada del programa.

En aquest sentit, el jurat va acordar que el dibuix guanyador fora el de Martina Alarcón Gumbau, alumna de 4t de primària del CEIP Pasqual Nácher, mentre que el logotip guanyador correspon a Julieta Escrig Colonques, alumna de 3r d’ESO de l’IES Tàrrega.

Implicació educativa i defensa del valencià

El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, va valorar molt positivament la trobada i la implicació de la comunitat educativa, destacant que «aquesta reunió és una mostra del treball conjunt entre centres educatius, famílies i entitats culturals per a preparar, entre totes i tots, la Festa per la Llengua». Cortells va remarcar també la qualitat i creativitat dels dibuixos i logotips presentats pels centres.

Durant la reunió s’ha avançat la programació de la Festa per la Llengua 2026.

A més, el regidor va subratllar que «la participació i el compromís de la comunitat educativa són imprescindibles, perquè sense elles el valencià no tindria futur», i va afegir que iniciatives com la Festa per la Llengua «donen vitalitat al nostre patrimoni lingüístic i ens han d’omplir d’orgull i d’ànims per a continuar fomentant l’ús i l’estima pel valencià».

La reunió va servir també per avançar en el tancament definitiu de la programació d’activitats i tallers que es recolliran en el programa de mà de la Festa per la Llengua 2026, així com per fixar la data de la pròxima trobada de coordinació.

