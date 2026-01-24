La comunitat educativa s’implica en l’organització de la Festa per la Llengua 2026
Centres, famílies i entitats culturals coordinen a Vila-real la programació de la cita, que se celebrarà el 18 d’abril a la plaça Major
La Festa per la Llengua 2026 va començar a prendre forma amb la reunió de coordinació celebrada a la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), una trobada que va reunir representants dels centres educatius, les seues AFA i associacions culturals amb l’objectiu de preparar conjuntament la programació de la jornada, prevista per al 18 d’abril a la plaça Major de Vila-real.
Durant la reunió es va presentar la informació general de la Festa per la Llengua, es va avançar la programació i es van abordar les diferents propostes d’activitats i tallers que formaran part del programa de mà. Un dels punts centrals de l’ordre del dia va ser la tria del dibuix i del logotip guanyadors, que apareixeran respectivament en la portada i la contraportada del programa.
En aquest sentit, el jurat va acordar que el dibuix guanyador fora el de Martina Alarcón Gumbau, alumna de 4t de primària del CEIP Pasqual Nácher, mentre que el logotip guanyador correspon a Julieta Escrig Colonques, alumna de 3r d’ESO de l’IES Tàrrega.
Implicació educativa i defensa del valencià
El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, va valorar molt positivament la trobada i la implicació de la comunitat educativa, destacant que «aquesta reunió és una mostra del treball conjunt entre centres educatius, famílies i entitats culturals per a preparar, entre totes i tots, la Festa per la Llengua». Cortells va remarcar també la qualitat i creativitat dels dibuixos i logotips presentats pels centres.
A més, el regidor va subratllar que «la participació i el compromís de la comunitat educativa són imprescindibles, perquè sense elles el valencià no tindria futur», i va afegir que iniciatives com la Festa per la Llengua «donen vitalitat al nostre patrimoni lingüístic i ens han d’omplir d’orgull i d’ànims per a continuar fomentant l’ús i l’estima pel valencià».
La reunió va servir també per avançar en el tancament definitiu de la programació d’activitats i tallers que es recolliran en el programa de mà de la Festa per la Llengua 2026, així com per fixar la data de la pròxima trobada de coordinació.
- El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
- Muere una conductora valenciana de 30 años tras chocar contra un jabalí en la N-340
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Incendio en una vivienda de Vila-real: Una mujer muere tras ser rescatada de su piso de la calle Constitución
- El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
- Las mejores imágenes del Día de las Paellas de Benicàssim
- Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
- Un restaurante de Castellón entre los 100 preferidos por los españoles, según The Fork