Vila-real reparteix 2.500 quilos de cítrics locals als col·legis
La campanya ‘Taronges del meu poble a l’escola’ arriba a més de 3.700 escolars amb fruita de km 0 i fomenta hàbits saludables des de l’aula
L’Ajuntament de Vila-real ha posat en marxa la campanya ‘Taronges del meu poble a l’escola 25-26’, una iniciativa que fomenta hàbits d’alimentació saludables entre l’alumnat i posa en valor el producte de proximitat i de qualitat procedent de l’agricultura local.
La campanya va començar el passat 3 de desembre de 2025 i compta enguany amb la participació de 15 centres educatius del municipi, amb un total de 3.751 alumnes que reben taronges i clementines directament del camp a l’aula. Fins ara ja s’han repartit 1.770 quilos de fruita, i està previst arribar als 2.490 quilos totals al llarg de tota la campanya, que s’estendrà fins a principis de febrer de 2026.
Les varietats distribuïdes són Clemenules, Clementina Sando i Clementina Hernandina, reconegudes per la seua qualitat, frescor i valor nutricional. Cada jornada de repartiment suposa aproximadament 350 quilos de fruita fresca, garantint que l’alumnat consumeix un producte recent collit, de temporada i amb totes les propietats intactes.
Suport a la salut i a l’agricultura local
El cost estimat total de la campanya és de 2.241 euros, una inversió que reforça tant la salut infantil com el suport al sector agrícola del municipi. El regidor d’Agricultura, Toni Marín, ha destacat que “aquesta iniciativa posa en valor l’agricultura local i el producte de km 0, alhora que fomenta una alimentació saludable entre els xiquets i xiquetes”.
