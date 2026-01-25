Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura

Vila-real continúa ampliando su mapa comercial y afianza su potencial para atraer a nuevas franquicias. La ciudad sumará en las próximas semanas una nueva cadena de supermercados con la llegada de Covirán, que abrirá su primer establecimiento en el municipio y el cuarto en la provincia.

Un nuevo movimiento que refrenda el continuo desembarco de franquicias y consolida a Vila-real como uno de los polos comerciales con más tirón de Castellón.

El negocio estará situado en el local que antiguamente ocupaba la tienda de Muebles Azahar, en la avenida Pius XII, justo al lado del emblemático horno tradicional Ribelles, de la saga de los Garrofa.

El local que acogerá el supermercado de Covirán ya luce un cartel con la imagen de la compañía. / Josep Carda

Abrirá el 6 de febrero

El nuevo supermercado, que contará con una superficie de unos 400 metros cuadrados, ya luce un cartel con la imagen de Covirán y el mensaje «Próxima apertura». Tras consultar a la empresa, Mediterráneo ha podido confirmar que la fecha de apertura será el 6 de febrero.

Este desembarco se enmarca dentro de la expansión a nivel nacional de esta cooperativa de distribución alimentaria, que este año conmemora su 65º aniversario. Con más de 2.856 establecimientos en España y Portugal, el de Vila-real será el cuarto súper de la cadena en la provincia de Castellón, que actualmente cuenta con dos en Vinaròs y uno en Benicarló.

Covirán es una cooperativa de detallistas dedicada a la distribución alimentaria y una de las empresas más importantes de la economía social española y portuguesa. Una compañía de origen granadino que comenzó su actividad en 1961 y que se «ha convertido hoy en un referente de su sector en los espacios geográficos donde está presente», reivindica.

El nuevo 'súper' está ubicado en la avenida Pius XII. / Josep Carda

Uno que llega... y otro que se va

Aunque evidentemente no hay causa-consecuencia y la implantación de Covirán en Vila-real no tiene nada que ver, se da la circunstancia de que su llegada coincide prácticamente en el tiempo con el cierre del Mercadona que estaba ubicado en esa misma zona, a apenas 650 metros de distancia. El adiós de este supermercado de la empresa de Juan Roig ha motivado que hasta los vecinos del barrio del Hospital hayan escrito recientemente un carta en señal de agradecimiento. «Ha sido más que un simple punto de venta porque se convirtió en un espacio de vida cotidiana para nuestro barrio, el lugar donde abastecíamos nuestras casas, hacíamos la compra con los niños, resolvíamos imprevistos antes de comer y compartíamos esas pequeñas conversaciones que hacen barrio», relatan en la misiva.

El cierre de este Mercadona de Pius XII ha provocado un aumento de clientela en otros supermercados de la zona, que se han visto beneficiados indirectamente de esta pérdida de competencia en el barrio.