¿Eres de carajillo tradicional o innovador? Vila-real te invita a decidirlo en su segunda ruta por 27 establecimientos

Completar las iniciativas para seguir aportando nuevos impulsos al sector de la hostelería de Vila-real. Este es el objetivo de la Ruta del Carajillo que, promovida por la Associació d’Hostaleria i Oci local (Ashiovi) y el Ayuntamiento, acaba de iniciarse este lunes en su segunda edición, después del éxito obtenido el pasado año 2025.

De esta forma, esta Ruta del Carajillo se suma a la ya veterana de la Tapa, pionera en la provincia de Castellón, así como a la dedicada a los desayunos y a las más que consolidadas jornadas gastronómicas Mengem a Vila-real Olla de la Plana.

El técnico responsable del área de Promoción Económica, Lluís Juan; el edil Xus Madrigal; y el secretario de Ashiovi, Santi Mercado, en la presentación oficial de la TT Ruta del Carajillo de Vila-real. / Mediterráneo

En esta ocasión son un total de 27 los establecimientos que se han sumado a la iniciativa, cinco más que en la campaña anterior, y que ofrecerán sus particulares elaboraciones, ya sean a modo clásico o más innovador, de esta bebida emblemática en las comarcas castellonenses y también en otras zonas de la Comunitat Valenciana (cremaet), hasta el próximo 15 de marzo.

Un paso más

El edil de Comercio y Hostelería, Xus Madrigal, ha destacado este lunes, durante la presentación oficial de la iniciativa, que “después de la excelente acogida de la primera edición, esta segunda Ruta del Carajillo supone un paso más en la apuesta por una agenda gastronómica local cada vez más vibrante, diversa y atractiva”.

Al respecto, Madrigal pone en valor “el trabajo conjunto de la Concejalía y de Ashiovi, así como la implicación de los hosteleros, que son clave para dinamizar y revitalizar la economía local y proyectar la imagen de Vila-real”.

El objetivo principal de esta iniciativa es dinamizar y fortalecer el sector de la hostelería y el ocio, fomentar la participación del mayor número posible de establecimientos y poner en valor el carajillo o cremaet como símbolo de tradición, sabor e identidad local. “Con las diferentes rutas gastronómicas, como la del carajillo o la de la tapa, intentamos llegar a todos los públicos y ofrecer un amplio abanico de propuestas tanto a los hosteleros como a la ciudadanía”, añade el concejal.

Dos modalidades de elaboración

La ruta cuenta con dos modalidades: carajillo de elaboración tradicional, elaborado con café, ron quemado, corteza de limón, azúcar, granos de café y canela, servido en vaso de barro o de cristal; y, carajillo de elaboración libre, en el que cada establecimiento puede aportar su creatividad con diferentes licores e ingredientes, informando siempre al cliente de la composición.

Estos son los bares y restaurantes participantes en la II Ruta del Carajillo fr Vila-real Los establecimientos participantes en esta segunda edición de la Ruta del Carajillo, que organiza la Associació d'Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi), en colaboración con el Ayuntamiento, son: Al d’Emilio

Bar La Plana

Bar Madrigal

Blecco Bar

Bocatería La Morena

Bocatería Lluïsos

Booncata

Café d’Alice

Cafetería 8 de Mayo

Cervecería Bocatería El Chufy

El Casino Vila-real

El Cortijo de Sánchez

El Faro

El Miso

El Rincón de la Olivereta

Hambrekadabra

L’Antiga Valenciana

La Dolceta de Maria

La Tacita

Merengue&Limón

Pantomima Tapes i Brases

Pico de Gallo

Pinky Cafetería Bocatería

Porches Bar

Restaurante El Termet

Rojo Café

Valentine’s Café & Bar

Por su parte, el secretario de Ashiovi, Santi Mercado, ha señalado que “el hecho de llegar a una segunda edición demuestra el apoyo de la ciudadanía y la buena acogida de una iniciativa que beneficia directamente el sector de la hostelería, del cual vivimos”. Mercado agradece la colaboración del Ayuntamiento y anima a “todos los vecinos y vecinas a participar y disfrutar de esta ruta, pensada tanto para el público como para los profesionales”.

Premios para clientes y hosteleros

En cuanto a los premios, el público podrá votar sus carajillos preferidos depositando el ticket en las urnas habilitadas en los establecimientos participantes. Al finalizar esta edición, se sortearán cuatro vales regalo de 50 euros, para consumir en establecimientos integrados en Ashiovi, que cuenta con más de 70 locales asociados, con un periodo de validez del 27 de marzo al 26 de abril de este 2026.

Además, los establecimientos ganadores recibirán diplomas acreditativos y los mejores carajillos, tanto en elaboración tradicional como los innovadores, serán reconocidos con un vale de 150 euros para compras en el Mercat Central, otorgado al primer premio por votación popular de cada categoría.