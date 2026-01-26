De edificio de alto standing a bloque vacío: casi dos décadas esperando licencia de primera ocupación en Vila-real

El que se vendió en su momento como un edificio de pisos de alto standing en Vila-real y cuya fachada da ni más ni menos que a tres calles (Ermita, Comte de Ribagorça y Cronista Traver) se quedó finalmente en un bloque prácticamente acabado pero sin uso, dos décadas después de concederle al promotor la licencia de construcción.

Y es que el último gobierno municipal del PP ya declinó conceder la cédula de habitabilidad de las viviendas de este bloque, como consecuencia de algunas irregularidades en la ejecución de la obra, la mayor de ellas la realización de una piscina en la azotea que no estaba prevista en el proyecto inicial, según confirman fuentes municipales. Una denegación de licencia de ocupación que también se dio en el 2011, ya con el nuevo ejecutivo progresista liderado por el alcalde, José Benlloch.

Precisamente, el munícipe avanza a Mediterráneo que se está trabajando en llegar a un acuerdo con los actuales propietarios del inmueble, con el fin de subsanar los defectos existentes y que puedan salir al mercado sus 76 pisos y 10 locales comerciales.

Vista del edificio desde la plaza del Llaurador. / Josep Carda

Pisos sociales

Benlloch confirma que son varios los propietarios del bloque de viviendas que se alzó sobre un inmueble protegido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), del que se levantó esa protección en el momento en el que se empezó a construir. La mayor parte de esta propiedad (74 pisos) está en manos de la Sareb (banco malo), y únicamente dos siguen estando en manos de la firma constructora.

Al respecto, Benlloch anuncia que el Ayuntamiento ha solicitado una reunión con responsables de la Sareb para abordar el futuro de este bloque de viviendas, así como de otros activos con que cuenta la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria en la ciudad. «Confiamos en que una parte de estos pisos sean de carácter social», señala el primer edil, con el objetivo de que salgan a la venta o al alquiler a precios asequibles.

Eliminar la piscina

En cualquier caso, la eliminación de la piscina que hay en la azotea del edificio es, sin duda, una de las premisas que se reclamará a los dueños de este inmueble, con entrada por el número 36 de la calle Cronista Traver, que, además, cuenta con un párking subterráneo de dos alturas con capacidad para hasta 228 vehículos.

De esta forma, el munícipe vila-realense confía en desbloquear la salida al mercado de estas 76 viviendas, que se encuentranubicadas en un punto estratégico de Vila-real, frente al parque de la Panderola y la plaza del Llaurador y a escasos 100 metros del Estadio de la Cerámica, donde juega el Villarreal CF.