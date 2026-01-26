De edificio de alto standing a bloque vacío: casi dos décadas esperando licencia de primera ocupación en Vila-real
El alcalde solicita mantener una reunión con representantes del ‘banco malo’ para desbloquear el futuro de este inmueble, que da a las calles Ermita, Comte de Ribagorça y Cronista Traver
El que se vendió en su momento como un edificio de pisos de alto standing en Vila-real y cuya fachada da ni más ni menos que a tres calles (Ermita, Comte de Ribagorça y Cronista Traver) se quedó finalmente en un bloque prácticamente acabado pero sin uso, dos décadas después de concederle al promotor la licencia de construcción.
Y es que el último gobierno municipal del PP ya declinó conceder la cédula de habitabilidad de las viviendas de este bloque, como consecuencia de algunas irregularidades en la ejecución de la obra, la mayor de ellas la realización de una piscina en la azotea que no estaba prevista en el proyecto inicial, según confirman fuentes municipales. Una denegación de licencia de ocupación que también se dio en el 2011, ya con el nuevo ejecutivo progresista liderado por el alcalde, José Benlloch.
Precisamente, el munícipe avanza a Mediterráneo que se está trabajando en llegar a un acuerdo con los actuales propietarios del inmueble, con el fin de subsanar los defectos existentes y que puedan salir al mercado sus 76 pisos y 10 locales comerciales.
Pisos sociales
Benlloch confirma que son varios los propietarios del bloque de viviendas que se alzó sobre un inmueble protegido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), del que se levantó esa protección en el momento en el que se empezó a construir. La mayor parte de esta propiedad (74 pisos) está en manos de la Sareb (banco malo), y únicamente dos siguen estando en manos de la firma constructora.
Al respecto, Benlloch anuncia que el Ayuntamiento ha solicitado una reunión con responsables de la Sareb para abordar el futuro de este bloque de viviendas, así como de otros activos con que cuenta la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria en la ciudad. «Confiamos en que una parte de estos pisos sean de carácter social», señala el primer edil, con el objetivo de que salgan a la venta o al alquiler a precios asequibles.
Eliminar la piscina
En cualquier caso, la eliminación de la piscina que hay en la azotea del edificio es, sin duda, una de las premisas que se reclamará a los dueños de este inmueble, con entrada por el número 36 de la calle Cronista Traver, que, además, cuenta con un párking subterráneo de dos alturas con capacidad para hasta 228 vehículos.
De esta forma, el munícipe vila-realense confía en desbloquear la salida al mercado de estas 76 viviendas, que se encuentranubicadas en un punto estratégico de Vila-real, frente al parque de la Panderola y la plaza del Llaurador y a escasos 100 metros del Estadio de la Cerámica, donde juega el Villarreal CF.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
- Muere una conductora valenciana de 30 años tras chocar contra un jabalí en la N-340
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Accidente en Castellón: colisión frontal entre dos coches en la CV-15 en Vilafamés
- Las mejores imágenes del Día de las Paellas de Benicàssim
- Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
- Un terrible suceso con una víctima de solo ocho años y una muerte absurda en dos pueblos de Castellón
- Marcelino, tras la derrota del Villarreal ante el Real Madrid: 'Nos ha faltado tomar mejores decisiones