Guía práctica: cómo conseguir hasta un 95% de rebaja en la tasa de basuras de Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real ha abierto este lunes el plazo para que el vecindario pueda acogerse a alguna de las bonificaciones que se implantan este año para ver reducido el recibo del 2026 de la tasa de basuras. Y para ello, desde el consistorio se ha habilitado una oficina específica de atención e información en la Casa dels Mundina, en la calle Major Sant Jaume, en la que dos funcionarias del departamento de Registro ayudan en la tramitación de las solicitudes a las personas que allí acudan hasta el 31 de marzo, en horario de 9.30 a 14.00 horas. También se atenderá al público los jueves por la tarde, de 16.00 a 18.00 horas, aunque en el ayuntamiento.

En esta primera jornada de la novedosa oficina informativa, la propia vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, ha informado personalmente a personas que han acudido allí, como también han hecho, además de las funcionarias adscritas a esta iniciativa, a los coordinadores de las áreas de Servicios Públicos y de alcaldía, Cristian Iserte y Óscar Tena, respectivamente.

Son cientos los ciudadanos y ciudadanas que ya han pasado por la Casa dels Mundina para comprobar a qué bonificaciones pueden acogerse para rebajar la cuota a pagar por la recogida y gestión de los residuos sólidos urbanos. Unas bonificaciones que, en lo general, alcanzan hasta el 40%, aunque en casos de familias en riesgo de exclusión social la tarifa se reduce hasta en un 95%.

¿Cómo acogerse a las deducciones?

Pero... ¿Qué hay que hacer para acogerse a estas medidas y cuáles son los supuestos en los que los propietarios de viviendas pueden favorecerse de las rebajas de la tasa de basuras?

En primer lugar, hay que valorar y decidir a cuál de los descuentos acogerse en cada caso. En este sentido, y en lo referente a la tasa doméstica, el vecindario tiene siete opciones, que no son acumulables, a excepción del 2% de reducción por domiciliar los recibos.

Las restantes son: un 20% por adherirse al Programa de Inspección Técnica de Residuos, cuyo objetivo es premiar a quienes más reciclen; otro 20% para aquellas viviendas que estén en suelo rústico; un 30% para las casas en los que solamente haya una persona empadronada y que se sume a la inspección técnica de residuos; un porcentaje igual para las viviendas que se ubican en suelo urbano no desarrollado o urbanizable no programado, por cuanto no disponen de todos los servicios de que disfrutan las unidades existentes en el casco urbano; un 40% para las casas vacías y sin uso; y un 95% para las familias en riesgo de exclusión social, para lo que se requiere un informe del departamento de Servicios Sociales.

Las tarifas para este ejercicio

Asimismo, desde el consistorio recalcan que aquellos edificios que se encuentren en situación de ruina están exentos de abonar la tasa de basuras. Una tasa que, como ya se informó en su día, se divide en tramos, en función del valor catastral del inmueble. Así, a los que tienen un valor de hasta 60.000 euros, se les aplica una tarifa de 118,39 euros anuales; a los que van de 60.000 a 100.000 euros, 153,91; de 100.000 a 240.000 euros, 189,43; y los de más de 240.000 euros abonan una tasa de 224,95 euros.

Pasos para acceder a las bonificaciones ¿Cómo? --Mediante la instancia correspondiente a cada una de las bonificaciones y/o descuentos disponibles en seuelectronica.vila-real.es o en el punto de información habilitado en la Casa dels Mundina, donde se especifica la documentación necesaria a adjuntar. ¿Dónde y cuándo? --Presentando la instancia correspondiente por registro electrónico o presencial, antes del 31 de marzo de cada período impositivo. ¿Y los requisitos? --La persona propietaria del inmueble no puede tener deudas en el período ejecutivo con el Ayuntamiento de Vila-real, a la vez que tiene que aportar la documentación necesaria en cada caso. ¿Hay que volver a solicitar las reducciones cada año? --No es necesario volver a solicitar las bonificaciones, excepto en aquellos supuestos en los que cambien las condiciones.

Consultadas varias personas que han acudido a la Casa dels Mundina en este primer día de la oficina especial de información y tramitación de las bonificaciones en la tasa de basuras, todas coinciden en asegurar a Mediterráneo que “la atención del personal es muy buena y satisfactoria”. En el caso de Isabel Sánchez optará a “la rebaja por el maset, que lo tengo en suelo rústico y, para la casa, aquí en el pueblo, me acogeré al programa del reciclaje”.

En el caso de Mari Carmen Gil, asegura a este rotativo que “he venido a preguntar por las deducciones para mi madre y también para mi casa, de manera que en nuestro caso tramitaremos la opción del reciclaje y para mi madre la que bonifica a las viviendas con una sola persona viviendo en ellas”.

Por su parte, Manuel Roca, pone en valor la atención de las funcionarias, aunque considera que los trámites burocráticos “son un auténtico laberinto, por lo que quiero hacer la solicitud presencial porque creo que por internet ese laberinto todavía es más tremendo”.