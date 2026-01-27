INICIATIVA CULTURAL
Vila-real reuneix 165 veus cantant per Europa en un gran concert Erasmus+
El projecte Europa al cor, el cor a Europa culmina una setmana d’intercanvi cultural amb un recital a l’Auditori i l’imminent viatge del cor de Fundació Flors a Kassel (Alemanya).
El centre Fundació Flors de Vila-real celebrarà el pròxim dissabte, 31 de gener, un esdeveniment musical sense precedents en el marc del seu projecte Erasmus+ Europa al cor, el cor a Europa. L’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner acollirà a les 18.00 hores la Trobada Coral, un concert coral internacional que unirà 165 veus cantant alhora per Europa.
Este recital és la clausura d’or d’una intensa setmana de convivència amb l’alumnat del centre alemany Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, soci del projecte. A més dels cors dels dos centres educatius, l’esdeveniment comptarà amb la participació de diverses agrupacions vila-realenques. com ara el Cor Ciutat de Vila-real, Veus de Cambra, Coral Sant Jaume, el Centre d’Envelliment Actiu L’Olivereta, el Cor del CEIP Botànic Calduch i l’AAVV Torre Motxa, demostrant la capacitat de la música per a unir generacions i cultures.
L’èxit d’esta iniciativa ha sigut possible gràcies a una col·laboració excepcional de tota la comunitat educativa de Fundació Flors. Com expliquen des del centre educatiu, "el professorat, comandat per Natàlia Lapuerta i Luis Vives, ha compartit l’organització de la complexa logística de l’acollida, en la qual hi haurà espai fins i tot per a assajos musicals al mateix auditori".
Paper de les famílies
Alhora, assenyalen que "és fonamental destacar el paper de les famílies de l’alumnat del cor, que no sols han obert les seues llars per a acollir l’estudiantat alemany, sinó que s’han implicat activament en l’organització d’esdeveniments de convivència, com la preparació d’una paella gegant per a totes les persones participants prevista per al mateix dissabte". Es tracta d'un projecte que compta amb el suport institucional de l’Ajuntament de Vila-real, que ha oferit este dimarts una recepció oficial a l’alumnat i al professorat a la sala noble de l'edifici del Gran Casino. Una recepció que ha estat encapçalada per la regidora d'Educació, Anna Vicens; i l'edil de Joventut, Javier López.
L’intercanvi cultural, que va començar amb sengles visites preparatòries de mobilitat del professorat de Fundació Flors i LG Kassel, continua amb una altra grata experiència: l’alumnat del cor de Fundación Flors partirà el pròxim mes de maig cap a Kassel (Alemanya) per a completar la segona fase d’esta mobilitat Erasmus+.
Esta iniciativa consolida l’àmplia trajectòria europea de Fundació Flors, un centre que es distingeix per posseir la doble acreditació europea Erasmus+ Scholar i VET (Educació i Formació Professional), i que reafirma així el seu compromís amb la internacionalització i amb els valors de la Unió Europea.
