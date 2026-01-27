PLE DE DIJOUS
Vox reclama a la Generalitat una base d’emergències sanitàries SAMU per a Vila-real
El grup municipal que encapçala Irene Herrero busca el suport de la corporació per a exigir a la Conselleria de Sanitat la impantació d'este servei per a una ciutat de més de 50.000 habitants
El Grup Municipal de Vox a l’Ajuntament de Vila-real presenta al ple de que la corporació municipal celebra este dijous una moció per a instar la Generalitat Valenciana a implantar "de manera urgent" una base del Servei d’Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana (SESCV–SAMU) al municipi. La portaveu de la formació política, Irene Herrero, denuncia que «Vila-real pateix una anomalia injustificable en el mapa d’emergències sanitàries de la Comunitat, una situació que posa en risc la vida dels seus veïns».
A més, recorda que esta ciutat, "amb més de 50.000 habitants, hospital comarcal de referència i una elevada activitat industrial, esportiva i assistencial, és l’únic municipi d’estes característiques de la Comunitat Valenciana que no disposa d’una base SAMU pròpia, mentre que altres localitats amb una població molt inferior sí que compten amb este recurs". Per la qual cosa, per a la regidora, "no és acceptable que municipis de tot just 2.000, 6.000 o 11.000 habitants tinguen base SAMU i Vila-real, amb més població que tots ells junts, haja de dependre d’unitats desplaçades des d’altres punts".
"Cada minut compta"
Com recull la moció, "l’absència d’una base a Vila-real obliga que les emergències vitals siguen ateses des de Castelló de la Plana o altres municipis, amb temps de resposta d’entre 10 i 15 minuts en el millor dels casos, que poden incrementar-se per factors com el trànsit, la saturació o la coincidència de serveis". I afig Herrero que, "en emergències com infarts, ictus o parades cardiorespiratòries, cada minut compta. Estes demores poden marcar la diferència entre viure o morir, o entre una recuperació completa i seqüeles irreversibles".
Alhora, des de Vox recorden que "la competència per a crear i dotar una base del SESCV correspon a la Generalitat Valenciana", però insisteixen que "l’Ajuntament pot i ha d’exigir este recurs, així com col·laborar activament per a fer-lo possible". "L'Ajuntament de Vila-real té capacitat real per a oferir espais municipals i suport logístic. No hi ha obstacles tècnics ni materials; l’únic que falta és voluntat política per part de la Generalitat», afirma l'edila.
I afig Herrero que, des de la formació que encapçala a nivell local, "no acceptarem que els veïns de Vila-real continuen sent ciutadans de segona en matèria sanitària. Exigim igualtat, equitat i recursos d’acord amb la realitat de la nostra ciutat".
